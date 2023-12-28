Компенсація за зруйноване житло: хто може отримати житловий сертифікат першочергово [ Редагувати ]
У четвер, 28 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла про те, хто в першу чергу може отримати житловий сертифікат на компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло.
На сьогодні маємо декілька пільгових пріоритетних категорій, які будуть мати першочергове право отримання таких житлових сертифікатів - це сімʼї військовослужбовців і самі військовослужбовці, люди, які мають інвалідність, багатодітні сімʼї. Такі люди будуть отримувати житловий сертифікат в першу чергу.
"Є відповідний нюанс, обовʼязково перед тим, як укладати вже нову угодну на нове житло обов'язково потрібно оформити документи та відмовитись від права власності на старе житло, якого вже не існує, яке вже знищено. Тільки після цього можна продовжувати відповідні операції з житловим сертифікатом", - додала вона.
Ми рекомендуємо всім, коли ви вже отримали житловий сертифікат на руки, розпочинати цю процедуру відмови від права власності на зруйноване житло, тому що це може зайняти певний час. Щоб не гаяти час і не чекати, краще зробити це до моменту бронювання коштів і обрання нового дому.
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