Готові завжди бути поруч. Поліцейські парамедики Донеччини з початку повномасштабної війни вже понад тисячу разів виїхали на місця обстрілів у Торецьку. На їхньому рахунку 711 врятованих життів. Останніми днями після посилення окупантами вогневих дій парамедики збільшили кількість виїздів. Фіксують руйнування, шукають поранених і надають їм допомогу. Як проходять ці рейди - далі.

Понівечені вулиці Торецька. Попасти під ворожий обстріл, кажуть парамедики, тут можна щосекунди.

Окупанти мало не щодня обстрілюють місто керованими авіабомбами й ракетами. Тож парамедики регулярно об'їжджають порожні та напівзруйновані вулиці, перевіряють, чи потрібна комусь їхня допомога.

Будинок у Торецьку після влучання С-300, які сюди зграями можуть заходити. Для парамедиків Донеччини вже звична справа, коли ракета знищує чверть або половину будівлі, і парамедики вимушені шукати тіла або поранених серед уламків.

Саме тому військові перевіряють кожен вцілілий будинок, щоби з'ясувати, скільки людей в ньому проживає, кому потрібна допомога або евакуація.

У порожній квартирі забиті всі вікна. Жінка каже, можливо, це хоч якось врятує від обстрілів.

- Скажіть, а вночі ви тут мешкаєте? - Так, так, бо боюся, мені вже 80. - Крім вас у цьому будинку ніхто не мешкає? - Ніхто синочок, ніхто.

І така ситуація в Торецьку на кожній вулиці.

До обстрілів додається ще відсутність води, тепла і світла.

Свет тоже в последнее время через день. Если свет есть, то это праздник. Да, это праздник, большой праздник. Буржуйки сделали, но у меня в хате холодина.

Це ще одна причина, через яку поліцейські постійно радять людям виїжджати у безпечні місця.