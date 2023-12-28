У Торецьку парамедики регулярно об'їжджають місця обстрілів [ Редагувати ]
Готові завжди бути поруч. Поліцейські парамедики Донеччини з початку повномасштабної війни вже понад тисячу разів виїхали на місця обстрілів у Торецьку. На їхньому рахунку 711 врятованих життів. Останніми днями після посилення окупантами вогневих дій парамедики збільшили кількість виїздів. Фіксують руйнування, шукають поранених і надають їм допомогу. Як проходять ці рейди - далі.
Понівечені вулиці Торецька. Попасти під ворожий обстріл, кажуть парамедики, тут можна щосекунди.
Окупанти мало не щодня обстрілюють місто керованими авіабомбами й ракетами. Тож парамедики регулярно об'їжджають порожні та напівзруйновані вулиці, перевіряють, чи потрібна комусь їхня допомога.
Будинок у Торецьку після влучання С-300, які сюди зграями можуть заходити. Для парамедиків Донеччини вже звична справа, коли ракета знищує чверть або половину будівлі, і парамедики вимушені шукати тіла або поранених серед уламків.
Саме тому військові перевіряють кожен вцілілий будинок, щоби з'ясувати, скільки людей в ньому проживає, кому потрібна допомога або евакуація.
У порожній квартирі забиті всі вікна. Жінка каже, можливо, це хоч якось врятує від обстрілів.
- Скажіть, а вночі ви тут мешкаєте? - Так, так, бо боюся, мені вже 80. - Крім вас у цьому будинку ніхто не мешкає? - Ніхто синочок, ніхто.
І така ситуація в Торецьку на кожній вулиці.
До обстрілів додається ще відсутність води, тепла і світла.
Свет тоже в последнее время через день. Если свет есть, то это праздник. Да, это праздник, большой праздник. Буржуйки сделали, но у меня в хате холодина.
Це ще одна причина, через яку поліцейські постійно радять людям виїжджати у безпечні місця.
Район соцміста у Торецьку, тут КАБи змінюють ландшафт міста. Дев'ятиповерхівки, що дивляться на Горлівку знищуються кожен день і навіть зараз, коли ми знаходимося тут. В кожен момент може прилетіти щось важке.
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