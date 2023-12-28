Окупанти масовано вдарили по Нікопольському району: є загиблий [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про те, що окупанти вдарили по громаді Нікопольського району. Унаслідок ворожої атаки загинув хлопець і є поранена.
Сьогодні під ударом були села Покровської громади, що в Нікопольському районі. Але більшість атак припала на райцентр.
Зазначається, що в місті загинув молодий хлопець і постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Пошкоджено 17 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Одну господарську споруду знищено та 5 - розбито. Розбито 40 сонячних панелей, авто, газопроводи та лінії електропередач. Зачепило й адмінбудівлю.
Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
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