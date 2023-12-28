Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про те, що окупанти вдарили по громаді Нікопольського району. Унаслідок ворожої атаки загинув хлопець і є поранена.

Сьогодні під ударом були села Покровської громади, що в Нікопольському районі. Але більшість атак припала на райцентр.

Зазначається, що в місті загинув молодий хлопець і постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 17 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Одну господарську споруду знищено та 5 - розбито. Розбито 40 сонячних панелей, авто, газопроводи та лінії електропередач. Зачепило й адмінбудівлю.

Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.