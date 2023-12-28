Частина дитячого садка "пішла під землю": у КМДА назвали можливу причину [ Редагувати ]
У Шевченківському районі столиці просіла частина стіни будівлі дитячого садка. Наразі триває експертиза. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, чому будівля пішла під землю.
Станом на сьогодні, відомо, що там відбулись роботи з облаштування укриття, відповідно, я так думаю, що були якісь не ті розрахунки та були проблеми з проєктною документацією.
"Що та організація, яка виконувала роботи неправильно виконувала ті роботи. Тобто не відповідно до будівельних норм. Вже створено комісії, міська прокуратура почала розслідувати цю справу", - сказав він.
Я впевнений, що про остаточні причини, наслідки та хто винен у всій цій ситуації, ми будемо говорити, коли вже будуть висновки комісії та висновки розслідування.
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