У Шевченківському районі столиці просіла частина стіни будівлі дитячого садка. Наразі триває експертиза. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, чому будівля пішла під землю.

Станом на сьогодні, відомо, що там відбулись роботи з облаштування укриття, відповідно, я так думаю, що були якісь не ті розрахунки та були проблеми з проєктною документацією.

"Що та організація, яка виконувала роботи неправильно виконувала ті роботи. Тобто не відповідно до будівельних норм. Вже створено комісії, міська прокуратура почала розслідувати цю справу", - сказав він.