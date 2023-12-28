Законопроєкт про мобілізацію - одна з головних тем цього тижня. Документ, який на початку тижня Уряд передав до Верховної Ради, обговорюють всюди: від студій та високих кабінетів до закопаних бліндажів на передовій. Адже він містить дещо суперечливі норми: воєнкомам та вцілому державі вони дають набагато більше повноважень та значно посилюють відповідальність за ухилянтство. Настільки, що юристи навіть заговорили про порушення прав людини. Чи так це насправді? Усі коментарі збирав Руслан Смєщук.

Донеччина, передова. Мій колега Ігор Левенок поспілкувався з Дмитром. Він - один із добровольців, що сам пішов до військкомату із початком повномаштабного вторгнення і воює вже другий рік.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Людей дійсно не вистачає, тому зараз є просування у супротивника через те, що людей не вистачає. Нам також хочеться побачити сім'ю, з'їздити на ротацію. Але ми розуміємо - нас міняти на цей момент ніким, і ми виконуємо те, що повинні.

При цьому і Дмитро, і його побратими наголошують - попри нестачу людей, брати аби кого не треба. Це так - не працює. Боєздатність підрозділів з примусово мобілізованих дуже і дуже низька.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Я не вважаю, що треба примусова гнати в армію. Це неправильно. Тому що невмотивований воїн... З ним дуже важко на "нулі". Дуже важко. Його з окопу виганяти треба. Щобільше, через такого воїна можуть загинути нормальні, мотивовані хлопці, коли полізуть його витягати.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

В армії не хватає людей, чесне слово, по-перше, їх не хватає, по-друге, їх не хватає з мізками, тобто мені 20 років. До мене суміжні підрозділи, які до нас приходили - це віком від 25 до 40. Вони не знали нічого! І бажання вчитися - ніякого. Бо вони, як казав Дмитро, не змотивовані взагалі.

А це вже офіцер 3 штурмової бригади Ігор Зайчук. Він став до лав ЗСУ у перший день вторгнення. Вже майже два роки він без перерви воює, то на Київщині, то на Сході. Він щасливий, що хоч на новорічні свята зміг потрапити додому і побути з рідними. Ігор впевнений, без додаткової мобілізації про Перемогу і годі говорити. Люди на передовій вкрай втомлені й потребують термінової заміни

Ігор Зайчук - заступник командира 2 батальйону 3 ОШБр:

Коли добровольці, резервісти йшли в перший день війни, брали в руки зброю - це не означало, що на цих людях вся історія виїде, це означало, що ми дали час для того, щоб люди завершили свої сімейні справи, підготувались і були готові до того, що вони теж будуть брати у руки зброю.

Столиця. Головним спікером тижня на тему мобілізації став Валерій Залужний. Головнокомандувач Сил оборони - вперше за довгий час дав брифінг. Обережно, без будь-яких цифр підтвердив необхідність в людях і по суті мобілізації.

Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ:

Почну з того, що я як Головнокомандувач ніколи б не оперував такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми у рф. Заявляємо про свої - і повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений - і рф їх змінить. Тому я б все ж таки не виносив на загал обговорення таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра, як я і казав, ми враховуємо в тому числі й завдання, які ми будемо виконувати в наступному році. І це не значить, що ця цифра має вже завтра поставлена, звісно, це розбивається на певні періоди.

Окремо Головнокомандувач торкнувся визначення граничного строку служби. Пропонується три роки та демобілізація.

Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ:

Дивіться 36 місяців - це в нас буде 25 рік. В нас буде достатньо часу, щоб підготувати людський ресурс, який потрібен буде для заміни, і щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула... Звісно, ми це розуміємо. Але й Уряд має розуміти, якщо ми ведемо мову про 36 місяців і демобілізацію, то імовірніше за все розпочати цей процес по призову і підготовці треба буде вже в наступному році. Для того, щоб у 2025 році можна було здійснити демобілізацію.

Весь цей тиждень - всі причетні до теми мобілізації та нового законопроєкту - коментували його норми неохоче. Згідно з ними, пояснюють юристи, ТЦК та органи влади отримують величезні повноваження.

Артем Башловка, юрист:

Вони можуть заблокувати картки, розблокувати. Заблокувати нерухомість, там розблокувати - дозволити. Повністю все, що завгодно може робити ТЦК. Це не те що суперечить здоровому глузду, а законам, Конституції.

Про це ж майже одразу заявив і омбудсмен.

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини:

Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави й не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну, а на етапі підготовки до розгляду в комітеті... Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене.

Але невдовзі Лубінець повідомив, що провів консультації з Урядом, то ж суперечливих норм в законі не буде.

Артем Башловка, юрист:

Я хочу перш за все акцентувати, що законопроєктів - два! Саме два різні законопроєкти, які 25 числа Кабінет Міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради. Це законопроєкти 10738 та 10739.

На думку юриста, суспільство даремно не звернуло увагу на другий, менший і менш скандальний законопроєкт.

Артем Башловка, юрист:

Другий закон - він невеличкий закон... Я ж кажу закон 10739, який так само 25 числа поданий - на кілька сторінок. Оцей закон - він вносить зміни до адмінкодексу і до Кримінального кодексу. До Адмінкодексу вносяться зміни, якщо людина не з'являється по повістці, то їй можуть накласти штраф від 150 до 204 тисяч гривень. Якщо людина не з'являється по повістці на ВЛК - це кримінальний злочин, який передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

Іноді це викликає ось такі ситуації.

Потужним FPV-дроном черкасець Іван керує мов іграшкою - досвід дається в знаки. Одразу після початку він створив школу пілотів, в якій абсолютно безкоштовно допомагає тренувати військових з бойових частин. Та зараз Іван змушений передати пульт керування школою до рук своїх однодумців, адже нещодавно отримав повістку і збирається стати до лав Cил оборони. Єдине питання, яке його зараз турбує - в який підрозділ, і на яку посаду його розподілять.

Іван Подолян - громадський діяч, волонтер:

Мені важко оцінювати доцільність тому, що в країні іде війна, у нас є військове керівництво і командування - вони мають визначати доцільність. Звичайно, що є відчуття недосконалості системи стосовно прийняття рішень по тих, хто призивається… Але це моє суб'єктивне відчуття, я не бачу загальної картини, я бачу, що ТЦК не цікавить, чим я займаюсь і які мої навики, їм важливо план свій закрити.

Мобілізація - це популярна та болюча тема для влади, держави та суспільства. Але чисто кількісно - протистояти росіянам не вдасться.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Ми повинні розуміти, що йде війна на виснаження. У росіян однозначно більше демографічного ресурсу, однозначно більше грошового ресурсу. Тому ми повинні дивитися, де ми можемо наростити цей ресурс. Може нам треба сконцентруватися вже на виробництві нашої зброї? Яка зможе, наприклад, закрити механізацію нашої армії для того, щоб менше людей треба було залучати? Наприклад, виробити 3 млн дронів, 5 млн дронів, щоб знищувати російську армію?

А доки в столиці йдуть палкі баталії на тему, на передовій впевнені: треба посилювати мотивацію громадян. Давати найкращі умови, і бодай якийсь відпочинок людям, які свідомо йдуть у військо.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ: