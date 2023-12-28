До подій на фронті. Ворог не полишає спробу прорвати оборону української війни в районі Авдіївки. Запеклі бої точаться в неподалік Бахмуту, Мар'їнки та на Лиманському напрямку. Там минулої доби Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва.

Наш воєнкор Ігор Левенок побував там та й ще зустрівся з нашим колегою, який тепер воює в Серебрянському лісі. Далі його матеріал.

Гарячий Лиманський напрямок. Селище Ямпіль. Чим ближче до фронту, тим картина довкола змінюється. Сліди бойовища. Не замовкає артилерія. Обабіч дороги знищена техніка, чути вибухи мін та снарядів.

Прильоти буває як починаються, то часто. Тоді може бути перерив. Немає ані електрики, ані зв'язку, ні автобуси не ходять, ні електрички немає, нічого, отак оце і живемо…

Єдине місце, де концентрується, бодай якесь життя, продуктова крамниця. Пані Тамара біля неї продає свої домашні пиріжки. Під час окупації селища росіяни вбили її сина. Так пенсіонерка заробляє хоча б якусь копійку. Усе для онуки. Вона студентка в Києві.

Хлопці, домашні пиріжки, можна на картку, не дорого!... Які новенькі, то ті бояться ще, а ті, що були тут, кожен день ходять сюди, купляють. Я ж кожен день тут стою і кажу їм, як же я вас можу травить, що ж я на душогубку похожа?

Кажуть, на Різдво і під Новий рік трапляються дива. І ми тепер знаємо, що це буває не тільки в кіно!

Отак, неочікувано тут ми зустріли свого колегу, який пішов воювати.

Роман Іспірян - режисер монтажу редакції "Новин" і "Подробиць" телеканалу "Інтер".

Ми змонтували із ним безліч сюжетів про життя, про політику і, звісно, ж про війну. А тепер він і сам став героєм цієї війни. Роман - командир танка.

Роман Іспірян, командир танка 67-ї ОМБр:

Так, я себе не бачив у війську, максимум що я міг для себе прийняти, це стати відеорепортером, воєнним кореспондентом. І на початку це було так, я навіть намагався стати воєнним кореспондентом, але мені сказали, що танкісти нам трішки більше потрібні зараз. Тому зараз, працюємо на танку…

Роман супроводжує нас до своєї техніки. До лінії фронту лічені кілометри.

- Це гримить Серебрянське? - Да, це Серебрянка, вона ж поруч. І в цей ліс ДРГ може заходить, і тут були бої вже, і автоматні черги лунають, в основному вночі. Вдень вони сюди не лізуть. - Оце ж приліт? - Так, так…

Роман на фронті сім місяців і пороху вже понюхав добряче. Його танкова рота брала участь у боях на Луганщині й тут на Донеччині.

Не секрет, що росіяни шукають наші танки й не шкодують навіть ракет, аби знищити українську техніку. Тож хлопці ретельно її маскують. Так, що в зимовому лісі навіть зблизька її важко помітити.

- Отам щось бачите? - Де? - Он там в лісі? - Ні, а що там? - І добре, що не бачите…

Цілодобово танки мають перебувати в бойовій готовності. Будь-якої миті в рації може пролунати наказ до бою. Тож постійно хлопці прогрівають мотори. Чергують біля машин, трішки обкатують їх.

Тобі дають координати по рації, командир передає їх навіднику, і по цих координатах ось тут підкручуємо, вводимо і…

Танк Романа Т-64 брав участь і у штурмових операціях. Росіяни навіть кілька разів в нього поцілили з протитанкових гранатометів, на щастя, безуспішно.

На цю решітку нам допомагали збирати волонтери через редакцію "Подробиць". І ця решітка дуже допомагає від "Ланцетів", від дронів-камікадзе, і як показала практика, навіть від прямих влучань вона допомагає…

Поки немає наказу, танкісти знову маскують техніку. Більшість часу хлопці перебувають поруч, у бліндажі.

- Скажи Ромчику, якби років десь два тому я б тобі сказав, що ми зустрінемося тут і ти мені будеш показувати? - Я б тоді подумав би щось таке цікаве про тебе, якби я таке почув! - Ти ж знаєш, скільки ми сюжетів про війну з тобою змонтували. - Ой, так, сюжетів ми з тобою поремонтували!!! - Я ж знаю, що ти будеш дивитися і цей, і даси свою оцінку! - Звичайно.

Роман каже ворог зазвичай активізується ближче до вечора. Тож поки є трішки часу.

- Скучив за роботою? - Так, дуже скучив за роботою. За мамою, за сестрою та навіть за її чоловіком Дімою теж скучив. За всіма друзями теж скучив, дуже хочеться додому…

В селі хлопці мають свій маленький куточок цивілізації. Є змога сісти за скромний різдвяний стіл. А до нього в нас знайшлася кутя, яку приготували дівчата - наші ведучі Ірина Баглай, Анастасія Даугуле, Лілія Налягака.

І ось такий ролик змонтували, між іншим. За кутю ми, звісно, дякуємо, але ролик могли б змонтувати й краще... Дуже дякуємо за кутю Лілії Налягаці, Ірині Баглай і Анастасії Даугуле. Це найкраща кутя, яку тільки можна було зробити. - І навіть я підтверджую це. Дуже смачно, дякуємо.

І на різдвяні свята, хлопці теж загадують бажання. Хочуть встановити на свої танки портативні системи РЕБ для боротьби з дронами-камікадзе. Допомогти танкістам можна за цим QR-кодом.