Стефанчук оцінив перспективу ухвалення нового закону про мобілізації [ Редагувати ]
Про новий законопроєкт щодо мобілізації ми принагідно розпитали спікера парламенту. Під час інтерв'ю з Русланом Стефанчуком я поставив йому запитання, як він оцінює перспективу прийняття нового закону і як дивитися на деякі запропоновані норми. Послухаймо, що відповів спікер.
Ви влучно помітили, відзначили те, що ми не можемо приймати, що нам заманеться. А щодо законопроєкту щодо мобілізації наскільки? Чи нас вже засуджують партнери, чи взагалі про це ще невідомо.
Враховуючи те, що законопроєкт тоді тільки надійшов, він зараз дуже ретельно вивчається фракціями, дуже ретельно вивчається в комітеті. Ми просто повинні зрозуміти, що… Я прихильник того, що кожен має робити свою роботу. І коли на ставці, чи коли приходять в парламент військові, говорять, що для того, щоб їм якісно виконати свою роботу, їм потрібно отаке бачення, ми, як парламентарі, повинні сприйняти це. Ми готові дискутувати по деяких питаннях, але вцілому це бачення, яке диктують люди, на яких покладено обов'язок забезпечити нашу перемогу спільну. І тому ми, як парламентарі, дослухаємося дуже до багатьох питань. Звісно, будуть дискусії, тому що деякі питання вже, ви бачите, викликають певний тиск у суспільстві. Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Тільки наш такий загальний підхід, що захист вітчизни - це справа кожного. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І врешті-решт, ми повинні зрозуміти так, це жорсткі заходи. Але повірте мені, що роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо. Тому реально повинна бути чітка, збалансована, правильна політика державна, яка буде стосуватися того, як забезпечити перемогу у цій війні, як відстояти свою незалежність, як відстояти свою державність. І тому для парламенту це є пріоритетом. Але, звичайно, ми будемо прислуховуватися до тієї позиції, яку нам заявили військові - Генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет Міністрів. Тому будуть дискусії, але ми будемо дуже прислухатися до потреб української армії.
На ваш погляд, коли може законопроєкт стати законом приблизно? Я не скажу, що прогноз...
Що це все виписано в регламенті, ми отримали його двадцять п'ятого дванадцятого, не раніше чим через чотирнадцять днів його може взяти до розгляду Комітет Верховної Ради України. Тому ми очікуємо, тому що впродовж цього періоду можуть бути подані альтернативні законопроєкти… Після цього Комітет вивчає. Як тільки Комітет вивчає, він виносить його в залу, і я думаю, що цьому будуть передувати великі дискусії, в першу чергу на рівні Комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними, не політичними, не популістичними, а професійними. Це дуже важливо, що ми повинні зрозуміти, що перед Україною, мабуть, найскладніший виклик за новітню історію. Я дуже б хотів, щоб ми всі дуже добре пам'ятали свою історію, тому що такі ж проблеми були сто років тому. Вісімнадцятий-дев'ятнадцятий рік. Ми дуже добре пам'ятаємо, як пройшло в Україні, коли ми трималися рік. А далі пішли чвари, пішов розбрат, і ми втратили державність. Я дуже не хочу, щоб це сталося цього разу. І тому треба набратися терпіння, і кожен має - ще раз кажу - виконувати свою роботу. Ми всі маємо помагати Збройним силам України. Ми всі повинні допомагати народу України, який демонструє шалений спротив, яким захоплюються в усьому світі. Ми повинні. Ми повинні включити питання інформаційної гігієни, тому що росіяни зараз включилися по повній, вони по кожному питанню будуть намагатися розхитувати українську єдність. Ви ж гляньте! Будь-яке проблемне питання - одразу з'являється безліч роликів, ті кроки, які йдуть зі зрозумілих каналів. І це робота російської федерації проти української єдності. Тому що українська єдність це єдина річ, яку не може побороти російська федерація. І тому вони хочуть зруйнувати це. Ми повинні бути мудрі. Якщо в нас не буде мудрості, ми можемо втратити країну.
І ще одне питання тоді в такому разі, ви мене вже вибачте, але і я не можу не запитати знову про законопроєкт про мобілізацію. Зараз це просто у всіх на слуху - один з пунктів пропонованих - це повернення чоловіків з-за кордону. Я думаю, цей пункт якраз викликав найбільший резонанс. А наскільки це взагалі може? Як би це сказати? Наскільки це законно? Незаконно, але пристойно з точки зору міжнародного права? Адже люди мають право виїхати й не брати участі у війні, не жити в країні, де живе війна. Усе міжнародне гуманітарне право може бути скасоване через це чи ні.
Знову ж таки я, оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки й так далі, то я чув, про що говорили. А військові - це аргументи, з якими теж треба погодитися, тому що у нас є обов'язок захищати Вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України. І цей обов'язок стосується кожного громадянина України й того громадянина, який залишився в Україні. Не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте, наскільки жорстко там питання було поставлено, що якщо ти не повертаєшся, то взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроєкті, вона набагато м'якше. Але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона має отримати якусь реакцію з боку держави. Тому, мені видається, знову ж таки, це початок дискусії. Я дуже сподіваюсь, що ми вийдемо на правильне рішення. Але ще раз підкреслюю, ви, будь ласка, гляньте, як воює російська федерація проти нас, їхні заходи в рази серйозніші, їхня відповідальність в рази більша. Там стоять черги до військкоматів, тому що на них покладаються величезні адміністративні штрафи. Вони на передовій ставлять "заградотряди", чого ніколи не буде в Україні. Тому цій силі треба теж давати якусь противагу. Я ще раз кажу, я всюди з нашими партнерами говорю, ми не можемо працювати в такій війні, яку нам нав'язує російська федерація, тому що це війна на виснаження. Ми її просто не витримуємо, тому що просто математично кількість російських військових більша, ніж кількість українців. Єдине, що ми маємо їм запропонувати - це технологічну війну. А для цього нам потрібні засоби протиповітряної оборони для того, щоб зберегти на наших громадян, і боєприпаси до них, що дуже важливо, нам потрібна артилерія, нам потрібні дрони, нам потрібні запаси й заряди до цієї зброї. Це те, що потрібно для України. І тільки технологічно ми можемо перемогти у цій війні. Дуже багато чують. Ви бачите, що збільшується кількість, знову ж таки, попри те, що пішло затухання. Але знову питання військової допомоги для України є одним з пріоритетних, тому що ми демонструємо свою якість. Ми показуємо, що двадцять відсотків російського флоту вже не існує. І це при тому, що це зробила країна, яка не має свого флоту, розумієте? І тому ми показуємо ці успіхи. Ми показуємо, що п'ятдесят відсотків території України, яка була окупована, вона деокупована вже. Це успіхи. І я розумію, що вони хотіли б, можливо, бачити якісь більш швидкі успіхи, більш швидкий екшн. Але я їм пояснюю, що війна - це не комп'ютерна гра GTA. Тут не можна нажати на джойстик і виграти війну. Тому що для нас, для українців, життя людини є вищою соціальною цінністю. І тому ми формуємо свою стратегію так, як ми її формуємо. Але ми повинні розуміти, що з того боку йде велика сила. Це велика напасть на Україну, але перемогти її можна технологічно. І саме тому ми на порозі отримання F-16. Саме тому ми на порозі отримання новітнього озброєння. Саме тому ми зараз говоримо про гарантії безпеки для України напередодні Вашингтонського саміту. Саме тому ми кожного дня намагаємося зробити все, щоб Україна зробила цей game changing у війні. Тому що ми вже не один раз доводили: як тільки відбувається game changing, українці йдуть вперед. А коли це затяжна війна на виснаження - це не наш формат. Ми не можемо витримати її по простій математиці. Тому я думаю, що це зрозуміють. І тому ми повинні пропонувати їм зміну якихось правил в Україні, що захист Батьківщини - це справа всіх і кожного.
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