В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів про те, що "синю" гілку станції київського метро можуть відновити дуже не скоро.

Про попередні результати експертизи ми навіть не знаємо. Виявилось, що був навіть звіт науково-дослідної установи, яка засвідчила аварійний стан гілки. Ми цього звіту не бачили. Ґрунтуючись на цьому звіті, комісія ДСНС прийняла рішення про закриття цієї гилки метро.

"Була проведена експертиза, борові роботи. Станом на сьогодні за 21,5 млн грн укладено прямий договір з компанією, яка буде 3 місяці розробляти проєктно-кошторисну документацію ремонту цієї гілки. Як воно буде, які строки - не те, що невідомо, а навіть ще не заплановано", - додав він.