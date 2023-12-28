З 1 січня 2024 року в Україні суттєво подорожчає видача посвідчення водія, складання іспитів та реєстрація автомобілів. Це передбачає постанова Кабінету міністрів, яка змінює вартість послуг Сервісних центрів МВС.

Вартість адміністративних послуг залишалась незмінною понад 10 років ще до створення сервісних центрів МВС... Вартість платних адміністративних послуг була економічно необґрунтованою та призводила до додаткових витрат із бюджету.

Зміна цін на послуги у Сервісних центрах МВС:

Видача посвідчення водія - з 26 грн до 230 грн;

Прийняття теоретичного іспиту - з 13 грн до 250 грн;

Прийняття практичного іспиту - з 13 грн до 420 грн;

Реєстрація, перереєстрація з видачею свідоцтва в електронній формі та присвоєнням номерів - з 200 грн до 350 грн.

У зазначену вартість не враховано комісію банківської установи або платіжної системи.

Якщо порівняти вартість адміністративних послуг у країнах Європи, там вона значно вища. Наприклад, у Польщі вартість отримання свідоцтва про реєстрацію становить приблизно 776 грн, теоретичного іспиту - 274 грн, а практичного - 1270 грн.

Ще вищі ціни у Латвії. Отримання посвідчення водія обійдеться у 897 грн, складання теоретичного іспиту - 614 грн, а практичного - 1566 грн.

Нагадаємо, у листопаді уряд змінив вартість платних VIP-номерів на автомобілі.