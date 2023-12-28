Україна втричі збільшила власне виробництво зброї у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей та промисловості Олександр Камишін.

Пріоритетні потреби на наступний рік - дрони, боєприпаси та системи ППО. Також оборонні підприємства розпочнуть масове виробництво снарядів калібру 155 мм. 2024-й повинен стати роком справжнього розквіту вітчизняного оборонпрому. Зокрема, це одне з пріоритетних завдань від Верховного Головнокомандувача.

Тож яку зброю Україна вже виробляє та що отримала від партнерів цьогоріч - розбирався Михайло Манилюк.

Українська "Стугна" знищує російські танки!

Точно в ціль б'ють самохідні артилерійські установки західного та вітчизняного зразків!

В нас кожна ціль - влучання! Перший постріл коректуючий, а другий вже в ціль приходить!

Далекобійні ракети змушують окупантів тремтіти навіть у глибокому тилу!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Аби чинити спротив російській агресії, цьогоріч українська армія використовувала зброю мало не з усього світу. Ми топили ворожі кораблі у морі, збивали російські літаки в небі, а на суші - перетворювали на металобрухт сотні рашистських машин війни. У багатьох випадках завдячуючи озброєнню від країн-партнерок.

Іван Ступак, військовий експерт:

Зброя була різна, зброї десь було багато, але багато-багато її не було. І одразу, щоб вона приїхала на фронт - такого не було, на жаль. Головне, що вона була, що це нам допомогло втримати фронт. Не допустити втрату певних територій.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Після того, як росія минулої зими масово атакувала об'єкти критичної інфраструктури, одним із головних завдань для української армії на цей рік було зміцнити протиповітряну оборону. Україна отримала від партнерів потужні системи, що здатні збивати навіть балістичні ракети! Ще навесні прикривати небо над Україною почали американські "Patriot". Згодом Італія та Франція поставили нам комплекси "SAMP/T". Свою ефективність проти ракет і дронів показали німецькі самохідні установки "Гепард»" і знову ж таки американські ПЗРК "Avenger". Вони створили такі собі парасольки над великими містами. І коли у травні росіяни сімнадцять разів атакували Київ та область, більшість ударів вдалося відбити!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Наші можливості, можливості ППО, вони в рази більші, ніж були на цей час торік. Тому що на той час у нас не було ані "Patriot", ані достатньої кількості західних зразків.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Навесні Велика Британія поставила Україні далекобійні крилаті ракети "Сторм Шедоу". Тимчасово окупована територія України для наших захисників уже перестала бути недосяжною. Ось один із найяскравіших доказів - у вересні далекобійна ракета вразила штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі.

А днями - у Феодосії - було феєрично знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ", нашпигований зброєю та вибухівкою.

Іван Ступак, військовий експерт:

Це ракети, які себе виправдали на 300 відсотків. Кожне застосування для росіян - це надзвичайно боляче. Це прильоти по Криму, по базі Чорноморського флоту по кораблях. По останньому - "Новочеркаську". Це надзвичайно боляче для них. Хоча періодично росіяни викидають фейки, що вони все збивають.

У вересні Сполучені Штати Америки поставили Україні ракети "Атакамс". А вже у жовтні перші приголомшливі результати - удар по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. За даними Сил спеціальних операцій, росія тоді втратила дев'ять гелікоптерів різних модифікацій!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Майже весь рік ми очікували на отримання танків нового покоління. І восени до України приїхали перші 10 "Leopard" від Данії, Нідерландів та Німеччини. А також "Абрамси". Основні бойові танки виробництва США - їх вважають одними з найкращих у світі. Втім якщо німецькі "Леопарди" вже точно виходили на поле бою, то чи застосовували наші танкісти американські машини - достеменно не відомо.

Іван Ступак, військовий експерт:

Танки "Абрамси" на полі бою ніхто не бачив, принаймні фото та відеоматеріалів з їх використанням немає. Дуже вірогідно, дуже ймовірно, що вони будуть використовуватися тільки навесні. Є таке припущення, що вони не дуже полюбляють таку погоду, яка зараз є в Україні.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:

В нас були досить амбітні цілі й у 2023 році. Я хочу сказати, що я не розчарувався тим рівнем забезпечення, яке було у 23 році. Так, він, звісно, був не повний, але принаймні дозволив нам досить впевнено вести бойові дії.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Аби так сильно не залежати від партнерів, потрібно розвивати власне виробництво зброї! І схоже, Україна шаленими темпами запускає в роботу оборонний верстат! З весни українських компаній, що виробляють зброю, стало вчетверо більше!

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Виробництво нашої самохідної артилерійської установки "Богдана". По листопаду місяця - це шість позицій, шість машин, і ми рухаємося до подальшого нарощування. ПТРи - ми наростили на цей момент вже в п'ять разів виробництво. Ми почали розробляти снаряди 155 калібру. Ми плануємо з наступного року розпочати їх серійне виробництво.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Війну проти російського агресора бійці та експерти давно охрестили битвою артилерії та дронів. Втім зараз ворог має перевагу за кількістю безпілотників у небі. Очевидний висновок - нам треба нарощувати виробництво безпілотної техніки!

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

На сьогодні приватні виробники зайшли в цей ринок. В нас більше 200 компаній, які виробляють ці дрони. Приватний сектор показав свою спритність, і в мене немає ніяких сумнівів в тому, що мільйон FPV в наступному році буде вироблено.

ФПВ-дрони українського виробництва наші захисники вже ефективно використовують проти ворога.

У Мінстратегпромі кажуть: оборонні підприємства активно працюють над виробництвом далекобійних безпілотників, що здатні долати тисячу кілометрів, а також над створенням морських, підводних дронів.

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Тисячу кілометрів. Ми почали серійно їх виробляти в серпні. На сьогодні ми їх виробляємо десятками на місяць. З морськими дронами - це одна з історій великих цієї війни. Вона чомусь недооцінена цього року. Але, дійсно, ми прибрали Чорноморський флот з українського Криму. Підводні дрони в роботі, і про їх результати ви побачите на відео, коли будуть успішні застосування.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Дрон "Sea baby" підірвав Кримський міст у липні. Це багатоцільова платформа, на яку можна навісити чимало різного озброєння. "Маґура V5", основна морська безпілотна платформа розвідки, у листопаді потопила в Криму два десантні катери. Ще одна гроза морів - дрон "Козак Мамай". У серпні цей хижак уразив великий десантний корабель "Оленегорський гірник" та військовий танкер "SIG".

Василь Малюк, голова Служби безпеки України:

Те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію, сам підхід у військово-морських операціях. Це виробництво знаходиться на території України, на одному з підземних заводів.

Михайло Манилюк, кореспондент: