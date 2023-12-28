У Києві правоохоронці затримали шістьох підлітків, які надивилися російського серіалу та пограбували 16-річного хлопця. Про це повідомила поліція Києва.

На початку грудня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина.

Слідчі швидко оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.

Начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький розповів:

Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч.

Так відбулось і цього разу - молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою. Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати.

Викрадений смартфон поліцейські розшукали та вилучили у якості речового доказу.

Двом хлопцям 2006 та 2007 років народження слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

Юним розбійникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

У поліції не назвали російський серіал, який штовнух українських хлопців на криву стежину, але, скоріш за все, йдеться про серіал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Український Мінкульт попереджав, що цей серіал про банди 90-х зомбує українську молодь і закликають не його не дивитися.

Нагадаємо, минулого тижня у Дніпрі заарештували сімох підлітків через вбивство бездомної жінки та жорстоке побиття двох безхатьків.