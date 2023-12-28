Про плани Брюселя. Євросоюз розробляє "план Б" на той випадок, якщо Будапешт заблокує виплату коштів для України. Таку інформацію оприлюднило видання Financial Times.

Чи здійсненна місія - обійти вето Угорщини? Та чи влаштовує Київ резервний варіант? З'ясовувала Ірина Іванова.

Не 50 мільярдів євро, а 20. Стільки передбачає альтернативний план, який опрацьовують у Євросоюзі. Як пише газета Financial Times, це один із варіантів профінансувати Україну, якщо на позачерговому саміті Європейської ради Віктор Орбан знову скаже "ні".

За словами джерел, поінформованих про переговори, ця схема передбачає надання від країн-учасниць гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії позичити до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для Києва на наступний рік. Точні терміни ще обговорюють, а остаточну суму встановлять відповідно до потреб України.

Ця схема подібна до тієї, якою Брюссель скористався у ковідний період. Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро державам-членам для боротьби з пандемією. І для цього не потрібно згоди усіх 27-ми учасників ЄС. "План Б" критично важливий для України, пояснює Вадим Галайчук перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до ЄС. Але цей варіант має свої недоліки. Наприклад, запропоновані 20 мільярдів євро - це позики, які доведеться повертати.

Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до ЄС:

Доброю новиною є те, що цей "План Б" існує, але він, як здебільшого належить бути "планам Б" - гірший, ніж оригінальний план, будемо так казати. Ще його доведеться опрацювати, а в деяких країнах-членах, таких як Нідерланди й Німеччина, потрібно принципі отримувати ще рішення національного парламенту.

Основна ж відмінність між початковим планом Єврокомісії та резервним у тому, що перший - уже прописаний, ліпше продуманий і більш стабільний, каже політик. Фонд передбачає надання Україні 33-х мільярдів євро кредитів та 17 мільярдів грантів. Будь-які зміни потребуватимуть часу.

Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до ЄС:

Для нас надзвичайно важливим є стабільний, багаторічний механізм фінансування, який дозволяє і нам в тому числі планувати наші бюджети. І, між іншим, Україна на прохання Єврокомісії теж напрацювала так званий план з використання Ukraine Facility - фонду на 50 мільярдів, де уряд розписав програми, розписав необхідні дії, в тому числі й прийняття певних законодавчих, інших нормативних актів для того, аби забезпечити ефективне використання цих коштів.

Ще один варіант подальшого фінансування - продовжити практику макрофінансової допомоги, яку донині надають інші європейські держави. У такий спосіб Україна отримала 18 мільярдів доларів після повномасштабного вторгнення росії. У будь-якому разі, принципове рішення ЄС надалі надавати фінансову допомогу Україні вже є, каже політолог Олексій Буряченко.

Олексій Буряченко, політолог:

Чи буде за неї голосувати Орбан на початку року, чи не буде - Україна все одно на початку року отримає відповідно доступ до цих грошей. Зрозуміло, що якщо воно піде централізовано, вони прийдуть до нас в економіку швидше, аніж якщо вони будуть іти розрізнено від різних держав Європейського Союзу.

Сам угорський премʼєр каже, що не проти подальшої фінансової підтримки України, але поза бюджетом Євросоюзу.

Ірина Іванова, кореспондентка: