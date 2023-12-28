Естонія не має наразі права видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків згідно з міжнародним правом. Теоретично це можливо у майбутньому, якщо уряду країн підпишуть відповідну угоду. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Естонії Лаур Ляенеметс.

Головне послання його допису таке: Естонія не вирішує, хто з українців, коли і чи взагалі має йти захищати Батьківщину.

"Перед святами в пресі виникло питання про те, як Естонія відреагує на ситуацію, якщо Україна вирішить мобілізувати на фронт і тих чоловіків, які втекли від війни в інші місця, в тому числі в Естонію. На жаль, повідомлення були дещо спотворені, що викликало занепокоєння багатьох естонців. Звичайно, передусім українських біженців війни, які проживають тут, і української громади загалом.

У всіх сенсах по-людськи зрозуміло, тому важливо однозначно наголосити: я, звичайно, не ставлю за мету як міністр внутрішніх справ чи естонської держави починати самим гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут мешкають.

...Тему підсилили дискусії, які точаться в Україні, як і де знайти додаткові сили для фронту - адже війна була важкою, тривалою та виснажливою.

Однак важливо наголосити, що Естонія точно не вирішує, кого, коли і чи вирішить Україна взагалі мобілізувати. Так, в Україні обговорювали різні варіанти - як зниження граничного віку для мобілізації, так і те, чи потрібно відкликати тих українських чоловіків, які залишили країну.

Виникає питання - як би Естонія поводилася в такій ситуації? З одного боку, українці є великою опорою для нашої економіки сьогодні, в ситуації, коли робочої сили значно поменшало. Багато хто йде працювати, створює сім’ю і, можливо, фінансово допомагає своїм близьким, щоб їм було краще в Україні.

Водночас фактом є те, що ці люди все ще є громадянами України, незважаючи на захист, який вони отримали від Естонії. Це означає, що якщо українська держава вирішить відкликати їх через мобілізацію, ми маємо поділитися з українською державою інформацією про людей, які у нас є.

Але моя сьогодні позиція полягає в тому, що якби Україна звернулася до Естонської держави з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, нам було б досить важко відмовити.

По суті, це було б відвернення від України, яка воює і потребує допомоги у війні. І зрозуміло, що ми з початку повномасштабної війни твердо підтримували Україну і намагалися всіляко допомагати. Однак варто сказати, що на сьогодні ми не маємо такої можливості за міжнародним правом, для цього потрібна окрема угода між країнами і принаймні рішення на урядовому рівні.

...У будь-якому разі, у світлі різноманітних новин, важливо однозначно підтвердити як естонцям, так і українцям, які тут проживають: Естонія нікого звідси не вижене і не працюватиме над тим, щоб біженців війни, які знайшли тут притулок, повернути назад.

Це суто і тільки рішення української держави, кого, коли і чи взагалі запрошувати, а тоді вже була б окрема дискусія на урядовому рівні, як у цьому питанні буде поводитися естонська держава і як вона може допомогти Україні. Ані міністр внутрішніх справ, ані уряд Естонії не можуть вирішувати за Україну, кого і з яких країн відкликати для боротьби з агресором за Україну", - написав посол.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.