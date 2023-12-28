Пропозиція "бий своїх, щоб чужі боялися" обурила навіть самих росіян.

Російська пропаганда цьогоріч продовжила дивувати нестримністю своєї фантазії. Чого тільки не згодовували глядачам з блакитних екранів державного телебачення та просторів контрольованого ФСБ інтернету.

Російські журналісти та пресслужба міноборони не тільки знищили кілька армій НАТО в Україні, але і відспівали українське військове керівництво. А ще самі собі погрожували брудною бомбою, знайшли церкву пса Патрона та загубили Україну на французькій карті.

Найепічніші фейки російської пропаганди року, що минає - для вас зібрала Ольга Жидецька.

Чи не головний з цьогорічних наративів російського "Геббельса-ТБ" - Європа допомагає Україні собі на шкоду. Торішня страшилка - що без газу з росії ЄС замерзне, збанкрутіє, голодуватиме не спрацювала. Тож кремлівська пропаганда заходилася переконувати глядачів, як же ж погано нині живеться на Заході. У хід пішли навіть білки. Зверніть увагу, як ведуча Ольга Скабєєва смакує свої дурниці.

Некогда Великая Британия - сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах будут подавать белок. Ввиду того, что животых много в парках, почему бы их не есть, имея в виду нехватку питания. Но от решения поставлять оружие Зеленскому они не отказываются. То есть будут жрать белок, но гаубицы поставлят…

Але що там ті гаубиці для російських пропагандистів, якщо вони вміють знищувати західну техніку, яка ще навіть не надійшла до України - сотні танків, тисячі БТРів, ескадрильї винищувачів f-16... А чого вартий лише один влучний удар у травні, коли метка російська ракета поцілила одразу 5 Patriot? Тоді як Україна отримала лише два.

Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot - что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева?

Інша теза, яку продовжує розганяти російська пропаганда - в Україні росія воює з НАТО. І справді, звідки взятися регулярному війську в державі, якої в кремлі й на мапі не бачать?

Особливо на французькій мапі 17-го століття, яку путіну приніс голова конституційного суду валерій зорькін. Що, звісно, підтверджує теорію путіна - Україну створив Ленін!

- У нас в коституционом суде нашлась копия карті 17-го века составленая при людовике 14-м, составленая самими фрацузами. Почему я привез ее, владимир владимірович? Там нет Украини. - Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.

Та от підвів зір кремлівських дідусів, певно, прогресує надбана за двадцятиріччя при владі короткозорість, адже саме на цій карті якраз Україна є.

Інша тема, яку продовжує мусолити російська пропаганда - ядерна війна. Чого тут тільки не було, і про брудну бомбу згадували, і арсеналом погрожували, і "Ярси" з ангарів викочували. Та найбільше відзначилася маргарита симоньян.

Если произвести где-нибудь в сотнях километром на нашей же територии, где-нибудь над сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле, ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни страшой радиации, которая убьет всех…

Пропозиція "бий своїх, щоб чужі боялися" обурила навіть самих росіян. Та так, що тепер симоньян судиться і доводить, що вона нічого такого не казала.

Звісно, не казала.

На нашей же територии, где-ибудь над сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв.

А ще директорка пропагандистського холдингу "Раша Тудей" відзначилася тим, що артикулювала головне правило російської політики. У реакції на безславну розв'язку багатообіцяючого пріснопам'ятного походу на москву нині покійного ватажка "вагнерівців" Пригожина. Правова держава, кажете? Ні, не чули.

Юридические нормы - это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом.

Не давала спокою російським пропагандистам і слава пса Патрона. Здавалося, що ж такого можна придумати про кумедного чотирилапого сапера? Так, от хвороблива уява скрепоносців приписала собаці канонізацію і навіть створення церкви.

Дорогі прихожани церкви Святого пса Патрона. Будемо раді вас бачити в новорічні свята, святкові дні, на Святого Миколая.

Та чи не найбільшим епікфейлом російської пропаганди цьогоріч було поховання українських воєначальників.

Улыбаюсь, и смотрю, как украиские СМИ пытаются втирать хомячкам истории о том, что с главнокомадующим Залужным, а главное с начальником Главного управления разведки Будановым все в порядке.

Що ж історія завжди розставляє все на свої місця. Залужний та Буданов і досі живі та здорові. На відміну від зрадників та колаборантів. Ну а російська пропагандистська машина продовжує готувати свіжу локшину на вуха для своєї невибагливої аудиторії.