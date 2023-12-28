Слабким місцем української енергетики є підстанції, які не повною мірою відремонтували до опалювального сезону. І щойно в Україну прийдуть сильні затяжні морози, коли зросте споживання електроенергії, однозначно почнуться віялові відключення електроенергії.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Ресурсу нам вистачає нуль в нуль. Практично ми йдемо сьогодні на всіх своїх потужностях, які у нас є, тобто це 9 блоків атомних електростанцій, теплові електростанції. АЕС - це базова генерація, практично 55-60% електроенергії, яку ми виробляємо і споживаємо. Теплові і гідроелектростанції також і працюють сьогодні на своїх максимальних можливостях...

Проблема буде, якщо буде пониження температури, а воно у нас не було останні два місяці - був теплий листопад і грудень. В енергетиці сьогодні, коли складна ситуація в цілому, через наслідки минулорічних ударів і дефіцит палива, по вугіллю проблеми, тепла погода дає нам можливість економити електроенергію, точніше не навантажувати енергосистему в цілому, щоби були відключення...

Визначальний фактор те, що залишається слабке місце - це підстанції, які неповноцінно, не повною мірою відремонтували до опалювального сезону. І це слабке місце. Як тільки буде зростання споживання, тобто будуть морози затяжні, тоді думаю однозначно побачимо відключення електроенергії", - розповів Юрій Корольчук.