Скільки коштує новорічний стіл? Цього року його вартість для сім'ї з чотирьох людей зросла на понад 8%. Про це свідчать дані Національного наукового центру Інституту аграрної економіки.

Які ж ціни зараз, напередодні новорічних свят, і чи є ажіотаж серед покупців? Наша кореспондентка Олена Логінова вирушила на один зі столичних ринків, щоб купити продукти до святкового столу. А оглянути ціни запросила економіста Андрія Новака.

Передноворічні закупи... Що українці готуватимуть на новорічний стіл цього року?

- Я дуже люблю качечку з яблучками. Салат з крабових паличок, сало і холодець... - Курка буде, мабуть, свинина, картопля печена. Та ні олів'є - це, мабуть, вже сильно по радянському, мабуть, крабові палички будуть, цезар з сьомгою.

Олена Логінова, кореспондентка:

До Нового року залишились лічені дні. Господині вже збираються за покупками до магазинів та на ринки. На закупи вирушила і я, а допоможе мені в цьому людина яка точно знається на фінансах та цінах - пан Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

І спершу ми з паном Андрієм направляємось прицінюватися до овочів. Вибираємо - моркву, цибулю...картоплю... бурячок - до новорічних салатів ...

Що ви можете сказати про ціни, от просто кілька слів про те, що ви бачите останнім часом за останній рік, просто як споживач наскільки вони зросли?

Андрій Новак, голова Комітету економістів України:

Ціни безумовно, що зросли, це об'єктивні обставини. Ми повинні розуміти це не тому, що в нас в Україні щось особливе і ростуть ціни у нас. Я вам скажу, що зараз рекордні показники інфляції і Європі, і в єврозоні, тобто в країнах, які входять в єврозону, і Сполучених Штатах Америки, і в Канаді. - А яка цього року в Україні інфляція в порівнянні з минулим роком, є позитивна тенденція? - У цьому році ми маємо інфляцію в Україні 4,5 відсотки, тобто це ріст цін на всі товари й послуги, які є на нашій території - це є зменшення інфляції її темпів у порівняно з минулим 22-м роком.

Зупиняємося біля прилавка пані Фаїни... Жінка якраз відпустила чергового покупця...

- А скажіть, будь ласка, чи підвищилися ціни останнім часом напередодні свят, до Нового року? - Так, особливо подорожчала картопля, на опті сильно картопля подорожчала. Морква подорожчала буквально в межах 2 тижнів.

А тепер будемо вибирати овочі до новорічного стола в основному для салатів, те що найбільш популярно...

- До "шуби". - Давайте до "шуби". - Що вам треба? Вам потрібно бурячок, моркву. Морква і буряк по 30, нам ще пару цибульок, картоплі.

А от щодо свіжих українських огірків до столу - то їхня вартість "кусається" - 150 грн за кіло - взяли лише три штучки.

- 137 грн. Два блюда у вас є. - У нас вийшло овочів для салатів і огірки українські до новорічного столу на 137 грн.

У м'ясному корпусі, на відміну від овочевого ряду, ажіотаж - більший. Хоча м'ясо - серед лідерів здорожчання у цьому році.

Добрий день, розкажіть, що у вас в яку ціну, давайте зі свининки почнемо. - 185 лопаточка, задня - 180, наднирник, ось такий биточок - 185 грн. - Скажіть, а ціни перед святами підвищилися? - Свининка ні... Яловичина підвищилася звязку з тим, що яловичини немає ніде, вона подорожчала. Людей зменшилося на базарі порівняно з тими роками.

Купую до святкового столу кілограм ось такої свинини.

Ми взяли кіло свинини - трохи більше, ніж на 200 грн.

Андрію, що можете сказати про ціни на м'ясо, наскільки збільшилися за цей рік?

Андрій Новак, голова Комітету економістів України:

М'ясо і м'ясопродукти зросли на 13%. Для порівняння риба і рибопродукти лише на 3%. Яйця в цьому році після величезного стрибка у 22-му році дали рекордне зниження - мінус 20,5%. До речі, зменшилась ціна олії - приблизно на 10%, на 10% зниження ціни на овочі, на 5% зменшилися фрукти.

А на десерт обираю традиційні фрукти до новорічного столу - мандарини.

Я взяла мандаринів кілограм - і оце в мене вийшло на 120 грн кілограм мандаринів.

А от що можна сказати про наші перспективи фінансові на Новий рік, чи вистачить в України ресурсів?

Андрій Новак, голова Комітету економістів України:

В основному це російське ІПСО - що хтось у світі втомився допомагати Україні, і Україна буде менше отримувати допомоги й військової, і фінансової - все це не правда, по факту, ми маємо закладені в бюджетах і міжнародних фінансових інституцій, і десятків країн світу, які нас підтримують, і в централізованому бюджеті Європейського Союзу - всі заклали допомогу Україні, і вона більше, ніж у 23-му році, тому не тільки перші місяці 24-го року, але й весь 24-й рік Україна з фінансової точки зору пройде спокійно.

А тепер підіб'ємо підсумки наших закупок. Я взяла далеко на все, але найнеобхідніше: овочі, м'ясо, ковбасу, яйця - усього в мене вийшло 800 гривень, це не враховуючи напої та солодощі.

Андрію, скоро Новий рік, що побажаємо українцям?

Я хочу побажати три речі: Перемоги, друге - великої Перемоги, і третє - нищівної Перемоги в Збройних сил України й всієї України над нашим ворогом. Слава Україні! - Героям слава!

А ще вірити в найкраще та обов'язково підтримувати наші збройні сили це напевно найкращий фінансовий внесок у нашу перемогу!