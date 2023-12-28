"Ми захопили ініціативу у війні на морі": у Defense Express проаналізували знищення Чорноморського флоту рф (відео) [ Редагувати ]
За 4 місяці ЗСУ знищили 20% Чорноморського флоту росії. Знищення у порту Феодосії великого десантного корабля "Новочеркаськ" демонструє, що Україна перехопила ініціативу в Чорному морі і поступово вичавлює агресора з портів окупованого Криму.
Кораблі Чорноморського флоту вже залишили Севастополь і перебазувалися в Новоросійськ і Феодосію.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький.
"Погодні умови зараз несприятливі для Чорноморського флоту рф. Зокрема більшість його малих ракетних кораблів мають обмеження щодо мореходності і більше 3-4 балів (шторму - ред.) для них критично. І вони відстоюються в портах. Зокрема в портах Новоросійську і в Феодосії. Також вони можуть бути перебазовані в Абхазію - окупована грузинська територія.
Вони (росіяни - ред.) побоюються ракетних ударів і розуміють, що Севастополь є небезпечним місцем для базування флоту і поступово його звідти виводять. Вони вже вивели звідти всі більш-менш цінні кораблі - десантні кораблі, підводні човни. Зробили ще наприкінці минулого року, після комбінованої атаки на Севастополь повітряних і морських дронів одночасно...
А за цей рік, що минув, ми вдосконалили свої можливості, спроможності, відпрацювали нову тактику, і, як бачимо, це себе виправдовує. Ми захопили ініціативу у війні на морі, обираємо місце і час завдання ударів, обираємо засоби які треба використати... І поступово проводимо зачистку Криму, узбережжя, без, щоб максимально послабити противника на морі.
Це робиться для того, щоб забезпечити деблокаду наших портів - 300 суден, які пройшли з травня місяця до цього дня про щось говорять! Ситуація розвивається на нашу користь і противник змушений оборонятися", - розповів Володимир Заблоцький.
по темі
Україна втричі збільшила власне виробництво зброї у порівнянні з минулим роком. Тож яку зброю Україна вже виробляє та що отримала від партнерів цьогоріч?
В стрічці - про долю кримськотатарських родин, які потрапили під російські репресії. Під тиском окупаційної влади вони були витіснені за межі рідного півострова. На допрем'єрному показі побувала Ярина Марків.
Російська пропаганда цьогоріч продовжила дивувати нестримністю своєї фантазії. Найепічніші фейки російської пропаганди року, що минає - для вас зібрала Ольга Жидецька.
Про новий законопроєкт щодо мобілізації ми принагідно розпитали спікера парламенту Руслана Стефанчука. Як він оцінює перспективу прийняття нового закону і як дивитися на деякі запропоновані норми?
Законопроєкт про мобілізацію - одна з головних тем цього тижня. Юристи навіть заговорили про порушення прав людини. Чи так це насправді? Усі коментарі збирав Руслан Смєщук.