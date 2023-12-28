За 4 місяці ЗСУ знищили 20% Чорноморського флоту росії. Знищення у порту Феодосії великого десантного корабля "Новочеркаськ" демонструє, що Україна перехопила ініціативу в Чорному морі і поступово вичавлює агресора з портів окупованого Криму.

Кораблі Чорноморського флоту вже залишили Севастополь і перебазувалися в Новоросійськ і Феодосію.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький.

"Погодні умови зараз несприятливі для Чорноморського флоту рф. Зокрема більшість його малих ракетних кораблів мають обмеження щодо мореходності і більше 3-4 балів (шторму - ред.) для них критично. І вони відстоюються в портах. Зокрема в портах Новоросійську і в Феодосії. Також вони можуть бути перебазовані в Абхазію - окупована грузинська територія.

Вони (росіяни - ред.) побоюються ракетних ударів і розуміють, що Севастополь є небезпечним місцем для базування флоту і поступово його звідти виводять. Вони вже вивели звідти всі більш-менш цінні кораблі - десантні кораблі, підводні човни. Зробили ще наприкінці минулого року, після комбінованої атаки на Севастополь повітряних і морських дронів одночасно...

А за цей рік, що минув, ми вдосконалили свої можливості, спроможності, відпрацювали нову тактику, і, як бачимо, це себе виправдовує. Ми захопили ініціативу у війні на морі, обираємо місце і час завдання ударів, обираємо засоби які треба використати... І поступово проводимо зачистку Криму, узбережжя, без, щоб максимально послабити противника на морі.

Це робиться для того, щоб забезпечити деблокаду наших портів - 300 суден, які пройшли з травня місяця до цього дня про щось говорять! Ситуація розвивається на нашу користь і противник змушений оборонятися", - розповів Володимир Заблоцький.