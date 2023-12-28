В нашій енергосистемі - зафіксовано профіцит, повідомляють у Міненерго. Тобто Україна виробила більше електроенергії, аніж споживала. Надлишки були передані до енергосистеми сусідньої Польщі. Нині ситуація у наших енергетиків відносно стабільна, графіки відключень не застосовуються. Цьому сприяє і тепла зима, і відсутність масованих ворожих обстрілів. Чи буде світло й тепло у наших домівках у новорічну ніч? Та чи мають енергетики "план Б", аби уникнути блекаутів? Огляд ситуації у різних регіонах - у нашому сюжеті.

Прифронтове Гуляйполе. Уже другий рік поспіль люди живуть тут під постійними обстрілами, без світла, газо- та водопостачання. На зиму містяни, як змогли, полатали побиті хати, обладнали укриття.

Ніна показує нам сховище, яке їй допомогли облаштувати волонтери - тут є все необхідне, аби перечекати обстріл. І навіть приготувати обід - ось газова пічка. Сьогодні в меню - картопля з качкою. Щоб не мерзнути, розпалюють буржуйку.

Ніна, жителька Гуляйполя:

Дров не вистачає, ми хворост ломаємо, рубаємо, де яку деревину там вітром збило, буржуйка у нас є, тепленько, на вечір топимо, тепло.

Від пітьми - рятують ліхтарики. Коли в будинках було світло - люди вже й не пам'ятають. Погрітися або зарядити телефон приходять до пунктів незламності. Святкового настрою, кажуть, майже не відчувають. У новорічну ніч буде хіба гаряча вечеря в родинному колі. У темряві.

Сергій, житель Гуляйполя:

Дома з сім'єю, посиділи, повечеряли й спати.

Серед цілей номер один для ворога у прифронтових регіонах - енергооб'єкти.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

Це як блоки теплових електростанцій, буквально позавчора у нас через обстріли на Донеччині були пошкодження. Так само страждають і мережі, і майже постійно певна кількість споживачів на цих територіях потерпає від відключень електроенергії. Там, де дозволяє безпекова ситуація, наші енергетики намагаються якомога швидше відновити енергопостачання.

А це відділення діалізу одного зі столичних медзакладів.

Владислав Маринкевич, пацієнт:

Я приїжджаю сюди тричі на тиждень, лежу тут 4 години, кров очищується через апарат штучної нирки, потім їду додому, відпочиваю, працюю, живу повноцінним життям.

Щодня процедури з використанням спеціальних апаратів тут проходять десятки пацієнтів - для них наявність електроенергії є життєво необхідною.

Владислав Маринкевич, пацієнт відділення амбулаторного діалізу:

2 нирки не працюють, не фільтрують кров від токсинів, не виводять. Треба, щоб апарат фільтрував кров постійно. Якщо пропускати - буде накопичення токсинів в організмі.

Процес діалізу - потребує безперервного постачання електроенергії та очищеної води, розповідають лікарі.

Федір Прусський, заступник директора з лікувальних питань медзакладу:

Це технічна зала, де проходить процес очистки води, який потребує багато затрат води й енергії. Це вода для очистки, щоб нормально працювали апарати штучної нирки. Для очищення крові людини. Чим чистіша вода, тим краще проходить процедура.

Торік, під час блекаутів, у цьому медзакладі світло майже ніколи не зникало. Для сотень пацієнтів із хворобою нирок - це був справжній порятунок.

Федір Прусський, заступник директора з лікувальних питань медзакладу:

У нас перебої були дуже рідкі, але вони теж були, але ми виходили з ситуації. Були філії по місту, які не мали електроенергії - вони присилали до нас хворих. Так і ми до них могли відправляти на процедуру, якщо це треба було.

Нині відділення готове до роботи навіть за умов блекауту. На початку року тут встановили потужний генератор.

Сергій Попельнух, заступник директора з технічних питань медзакладу:

Джерело живлення забезпечить роботу протягом 5-7 днів, якщо буде блекаут чи складна ситуація з енергопостачанням. Система запускається автоматично, мінімізований людський фактор.

Що таке по кілька днів сидіти без світла - знають одесити та жителі області. На відміну від інших регіонів, тут немає власної електрогенерації. До того ж рашисти майже щоночі атакують Одещину "Шахедами", цілять і по критичній інфраструктурі. Тому місцеві готуються до можливих перебоїв з електроенергією, зокрема, й у новорічну ніч.

Бункер поряд із будинком - облаштував одесит Гліб Скоробогатов. Там випробовує різні ідеї, як зробити житло - енергонезалежним. Показує, як зі звичайного ліхтарика та целофанового пакета зробити досить яскравий світильник.

Гліб Скоробогатов, експерт із виживання:

Ось варіант розсіяного освітлення, яке освітлює вже само приміщення, що дуже важливо! А ось, приміром, без пакета, дивіться: ліхтарик тепер відпрацьовує вже зонально, тобто він відпрацьовує не чітко.

Для посилення ефекту поруч можна розмістити екрани, що відбивають світло.

Це матеріал, який продається практично всюди - у будь-якому господарському магазині - і якщо я, приміром, свічу на темну стіну ліхтариком і нібито все добре, то зверніть тепер увагу, коли я просвічую ось таким чином! Тобто він діє як відбивач - і по факту уже серйозно створює освітлення - причому, рівномірне освітлення по всьому периметру простору, в якому ми знаходимось.

Нині ситуація в українській енергосистемі - стабільна, запевняють у Міненерго. Переконують - Новий рік більшість українців зустрічатимуть зі світлом.

Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики України:

Історично так склалося, що на свята споживання трішечки зменшується. Починаються відпустки, святкові дні, менше працюють підприємства, промисловість, споживання трішки зменшується. Планові відключення ми не плануємо запроваджувати. Єдиний випадок, коли це може статися - якщо будуть масовані обстріли й енергосистема зазнає значних страт. У всіх інших випадках у нас є варіанти збалансування енергосистеми, в тому числі з допомогою імпорту з країн європейських.

Водночас енергетики нагадують: варто економити світло. У пікові години споживання - вранці та ввечері - за можливості, відмовитися від використання енергозатратних приладів або вмикати їх в іншу пору доби.