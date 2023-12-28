Латвійські волонтери щотижня передають в Україну авто для фронту та потреб у тилу. Серед машин - конфісковані у нетверезих водіїв. Ця процедура закріплена на законодавчому рівні, і вже майже рік поповнює волонтерський автопарк. Скільки таких машин відправили в Україну? Хто перевозить ці авто? Дізнавались наші кореспонденти.

Партію конфіскованих машин зі штраф-майданчика вантажать на автовоз. Колись вони належали водіям, які сіли за кермо у нетверезому стані. Тепер ці машини, разом з придбаними за донати, служитимуть потребам українського війська та медиків.

Усе почалося з перших восьми машин, які автолюбитель Рейніс Познякс пригнав разом зі своїми друзями для знайомого. Той пішов добровольцем у військо. Ще у перші дні російського вторгнення. Побачивши масштаби проблеми на місці, чоловік звернувся до небайдужих у "Твіттері" по допомогу. Латвійці відгукнулися - віддавали свої машини й жертвували кошти на придбання нових. Так стартував рух "Твіттер-конвой", а також фонд "Аґендум". Він організовує доставку. Зараз він налічує сотні волонтерів. Вони шукають машини за кордоном та ремонтують пошкоджені. І щотижня доправляють в Україну. Рух підтримують дилери запчастин та автомайстерні. На фронт їдуть - джипи та пікапи, інші авто - медикам та для евакуації.

Хотілось би подякувати благодійну організацію "Аґентум", країну Латвію, та побратимчика Андрюху за надану допомогу, а саме оцю машинку. Вона вже виконує бойові завдання.

У лютому цього року ініціативу підтримав литовський Сейм. Він змінив законодавство так, щоб транспортні засоби, вилучені у нетверезих водіїв, можна було безоплатно передати на підтримку України. За цей рік у такий спосіб фонд отримав 271 машину, ще більш як 30 - на розгляді. Їхня загальна вартість становить майже мільйон євро.

Рейніс Познякс, засновник руху "Твіттер-конвой"

Ніхто не чекав, що вилучених у нетверезих водіїв авто буде так багато. Страшно уявити, скільки людей сідають за кермо пʼяними. Це як дрони-камікадзе, але, на щастя, вони не вибухають.

За час існування руху, волонтери передали понад дві тисячі машин. За свій внесок у допомогу Рейніс Познякс цього року отримав відзнаку від головного управління розвідки Міноборони України. А також Премію громадянина Європи від Європейського парламенту. Нагородження відбулося на початку листопада у Брюсселі.

Ірина Іванова, кореспондентка: