Є великий ризик того, що у січні Україна залишаться без макрофінансової підтримки з боку наших союзників і партнерів. На цей випадок в уряду є план Б щодо фінансування виплат пенсій і зарплат бюджетникам. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів економічний радник Президента України Олег Устенко.

"Наш бюджет сформований з двох великих програм умовно. Перша програма - це те, що іде на нашу безпеку і оборону, це біля 40 мільярдів доларів. І така сама сума приблизно, біля 40 мільярдів доларів, це те, що іде на не безпекові та необоронні програми.

Перша програма фінансується за власний рахунок, тобто за ті кошти, які збираються в економіці - податки, збори. Що стосується інших витрат, то воно виглядає таким чином, що це дефіцитна частина державного бюджету, яка фінансується за рахунок наших союзників і партнерів. Тому все, що стосується допомоги від союзників і партнерів, це більш ніж актуально, бо від того залежить можливість виконання всіх видаткових частин нашого бюджету.

Але ми знаходимося в базовій логіці, повязаній з тим, що все одно фінансування з боку наших союзників і партнерів буде. Але питання саме коли, і є достатні ризики пов'язані з тим, що у січні його може не бути. Бо 1 лютого розглядає питання пов'язане з нашим фінансуванням Європейський Союз.

Через декілька тижнів після Нового року повертаються до питання розгляду макрофінансової підтримки України Сполучені Штати Америки. тут теж нема жодних сумнівів, що буде фінансування.

Але коли мова йде про фінансування, треба пам'ятати не лише про суми, яку надходять в країну. Нагадаю, що приблизна потреба наша в додатковому фінансуванні державного бюджету місячна - десь приблизно 3 мільярди доларів. І тут важливі не лише суми, а й терміни, коли надходять ці суми.

Якщо, скажімо, в січні не надійде фінансування, це означає, що в лютому можна бути отримати те, що не отримали в січні.

Але потрібно вирішувати питання пов'язані з січнем, тому застосовується оцей план Б. Зараз Міністерство фінансів намагається накопичувати кошти для того, щоб можна було пройти січень без жодних проблем.

Є підтримка, яка в грудні отримали від союзників і партнерів. Плюс Міністерство фінансів на внутрішньому ринку розмішало свої облігації внутрішньої державної позики. Тобто було запозичення на нашому внутрішньому ринку. Накопичили 20 мільярдів гривень. Думаю, вони повторять це не один раз впродовж січня...

Мені здається, що ризики будуть мінімальні, але коли віцепрем'єр (Свириденко - ред.) говорить з приводу більш довготривалих ризиків, то так, дійсно, вони існують", - розповів Олег Устенко.