Під вогнем противника 15 громад Харківщини. Ворог продовжує бити по регіону. За даними очільника області, Олега Синєгубова, росіяни били по Вовчанську та Глушківці. Одна людина загинула.

Обстріли прикордоння з рф вже стали нормою. Росіяни гатять з гранатометів та важкої артилерії. Нині в північних областях та на Сході Сили оборони будують другу смугу оборони. Фортифікації облаштовують на випадок, якщо ворог спробує повторити наступ в цьому районі. Тепер периметр кордону буде укріплений. Будівництво ведуть цивільні підрядники під пильним наглядом військових. Більше про роботи - в наступному матеріалі.

Посеред поля гудуть трактори, крани та працюють будівельники. Тут облаштовують фортифікаційні укріплення другої смуги оборони.

Олег, будівельник:

Зверху бревна, вихід з бревен, це от двері, воно все бетонне, це бліндаж, схованка, тут можна жити.

Бліндажі, серпантин траншей та ряди тетраедрів - будують цивільні підрядники за проєктами та під наглядом військових інженерів.

Зараз такі роботи тривають у всіх областях Північної операційної зони - розповідає командувач Об'єднаних сил ЗСУ

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Основна мета - це створити такі умови, що коли знадобиться збільшити наші сили, тобто отримати додаткові війська, щоб для них були підготовлено вже ротне, батальйонні й взводні опорні пункти, які надалі утворять смугу оборони.

Саме ця ділянка на Харківщині має бути завершена вже за 3 тижні. Роботи просуваються, попри погоду. Комвзводу Руслан відповідає за встановлення так званих зубів дракона.

Руслан, військовослужбовець взводу ремонтної роти:

Якщо погодні умови дуже добрі, то ми від 100 до 150 штук на добу їх можемо викладати.

Втім, у пріоритеті не швидкість - запевняють військові.

Перший план - це якість виконання робіт. Тому швидкість тут повинна супроводжуватись разом з якістю.

Після будівельних робіт військові почнуть мінувати смугу.

Віктор Лук'янюк, військовослужбовець командування Об'єднаних сил Збройних сил України:

Обов'язково обладнується як вибуховими, так і невибуховими загородженнями - тетраедрами, колючим дротом, спіралями, це невибухові загородження. Також в планах обладнати й мінно-вибуховими загородженнями, мінними полями, різними керованими фугасами тощо.

На початку повномасштабного вторгнення саме на ці землі ворог не ступив лише завдяки відчайдушному людському спротиву.

Анатолій Рисцов, голова Богодухівської військової районної адміністрації:

Вони заходили через Велику Писарівку і йшли на Охтирку, окупували Тростянець, йшли на Суми. На нас теж колона йшла, але дякуємо теробороні, яка боронила Охтирку, вона дала їм відсіч, дала бій, і вони не пішли сюда на Богодухів. Коли вони заходили, звичайно, таких споруд не було, нічого не було будовано, нічого не було підготовлено, але зараз я думаю, ми уже готові до цього.

Нині, каже керівник військової райадміністрації, звели 3 десятки опорних пунктів. Прикордоння Богодухівського району постійно обстрілюється. Тому поруч із будівельниками - мобільні вогневі групи прикриття.

За потреби, збивають і дрони. Полтавець Артем пів року тому перейшов до підрозділу ППО. На його рахунку вже 4 збитих смертоносних дрони. З крупнокаліберним кулеметом полював на "Шахедів". І зрозумів, як удосконалити зброю.

Позивний "Турист", військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку воно було як: не було чим виявить, просто били на слух, акустично, і вирішили зробити ці установки, бачите, що на тепловізорі ми зможемо набагато ефективніше побачити ціль, не акустично, а ми її бачимо, просто-напросто треба супроводити й знищувати.

Генерал Наєв додав кулеметникам ще один прилад для влучного збивання - прожектор.

Бійців, які відзначилися, Командувач нагородив за мужність.