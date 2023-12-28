В Одесі палає багатоповерхівка після прильоту "шахеда" (відео) [ Редагувати ]
В Одесі палає багатоповерхівка після прильоту ворожого "шахеда".
Місцеві пабліки поширюють фото і відео пожежі на двох останніх поверхах житлового будинку. Частина пабліків пише, що це був приліт безпілотника рашистів, частина - що падіння його уламків після збиття.
Ворожу атаку прокоментували в Одеській ОВА:
Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються. Атака ще триває! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!
Нагадаємо, 21 грудня "шахед" влучив у багатоповерхівку у Києві.
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