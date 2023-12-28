Перевірка укриттів у Києві: яким має бути ідеальне сховище [ Редагувати ]
Вже другий обвал за тиждень сьогодні стався у столичному навчальному закладі. Цього разу в одному з дитсадків Києва просіла частину стіни. Припускають, що інцидент міг статися через налаштування укриття.
Нагадаю, минулої п'ятниці в школі в Солом'янському районі впала підвісна стеля. Після цього столичні чиновники налаштували масштабну перевірку всіх сховищ у столиці. Про її результати, а також, як має виглядати ідеальне укриття - розкаже Єлизавета Яковлева.
Великі або модульні.
З новорічною ялинкою і простором для відпочинку.
Батьки з дітьми приходять сюди в будь-який час, можуть сфотографуватися, погрітися.
Операційні під землею!
Ми реально використовували цю операційну з 24 лютого
Під час великої війни укриття стали обов'язковою умовою роботи багатьох закладів. Будівельники по всій країні немов влаштовують змагання, у кого укриття найбільше, найкомфортніше, створюють цілі творчі простори під землею. Втім іноді рятуватися доводиться від самого укриття!
Минулого тижня в одній зі столичних шкіл - через прорив труби у підвалі - мало не на дітей почали падати шматки підвісної стелі. І це притому, що три місяці тому укриття ретельно перевіряли столичні можновладці. А керівництво навчального закладу дякувало за ремонт!
І, звісно, там було менше місця, як зараз. І ось все винесли, обладнали й збільшили нам укриття.
Вікторія Тітова, експерт урбан-бюро:
По школах ключове - це зміна в державній будівельній нормі. Ввели нову норму в листопаді. І відповідно до цього, змінилися вимоги до укриття.
Експерт-урбаніст Вікторія Тітова допомагає Міністерству освіти облаштовувати шкільні сховища. Розкриває нам "золоті стандарти" ідеального укриття. Для початку - саме приміщення.
Вікторія Тітова, експерт урбан-бюро:
Чи підходить наявний підвал під укриття - це має провести інспекція і затвердити, що, дійсно, цей підвал можна використовувати
Далі - наповнення. Укриття обов'язково повинно мати мінімум 2 виходи. Тут мають бути місця для сидіння, вентиляція, генератор, медпункт, вбиральня та місця для зберігання їжі й води. Під забороною - плитка, штукатурка, й навіть шафи з відкритими полицями. Усе те, що від вібрації під час обстрілів може впасти на людей.
Вікторія Тітова, експерт урбан-бюро:
Якщо у вас є якась труба, яка йде через укриття, краще її прибирати й змінювати інженерну мережу таким чином, щоб вона не проходила через укриття і так далі.
Після обвалу у школі - у Києві стартувала велика перевірка. Посадовці районних рівнів мають проінспектувати всі укриття у місті та зробити висновки, які сховища безпечні, а які ні. Наша знімальна група долучилася до перевірки в Оболонському районі. Чиновники впевнено звітують - з місцевими укриттями все гаразд!
Кирило Фесик, голова Оболонської районної державної адміністрації у Києві:
Встановлено, що 98 відсотків укриттів в школах відповідають всім безпечним нормам. Звісно, є над чим працювати, що ремонтувати, але це поточна системна, щоденна робота. Але жодних загрозливих випадків немає. Все перевіряється, чому так. Тому що ми постійно працюємо над ремонтом комунікацій.
В укритті цієї столичної школи - стоять кольорові парти, тут є вбиральні, бутлі з водою, навіть телевізор. Ми помітили хіба що одне "але". Підвісна стеля. Експерт-урбаніст Вікторія Тітова наголошує - це зайвий ризик!
Вікторія Тітова, експерт урбан-бюро:
В укритті не могло б бути нічого, що могло б на вас впасти. Тому підвісні стелі не підходять, тому оздоблення стін варто робити таке, яке не може обтруситися. Це не може бути штукатурка, плитка.
Втім голова району запевняє: ця стеля - не обвалиться!
Кирило Фесик, голова Оболонської районної державної адміністрації у Києві:
Як підвісна стеля, вони використовуються там, де або немає комунікацій, або є 100% впевненість, що з нею нічого не буде. Тому я запевняю, що такий випадок був в нашій державі один, і їх більше не буде.
Ці кадри зроблені сьогодні вдень - в одному з дитсадків Києва просіла частина стіни. За попередніми даними посадовців, у будівлі облаштовували укриття. Ймовірно, будівельники порушили певні норми.
Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань соціально-економічного розвитку:
Я так думаю, що були не ті розрахунки, і проблеми з проєктною документацією, тому що підрядна організація не відповідно до будівельних норм почала їх виконувати, створені вже комісії, і міська прокуратура почала розслідувати справу. А тому я впевнений, про остаточні причини й наслідки вже будемо говорити, коли будуть певні висновки цієї комісії та певні висновки з розслідування.
Остаточні результати перевірки всіх укриттів у Києві, яку ініціювала Київська міська військова адміністрація після обвалу у школі, мають стати відомі вже завтра.
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