У медзакладі МВС проводять реабілітацію для воїнів, що втратили зір [ Редагувати ]
Незрячість - не вирок! У медзакладах Міністерства внутрішніх справ розпочато реабілітаційний проєкт під назвою "Перезавантаження". Це допомога ветеранам війни, що під час бойових дій частково або повністю втратили зір. Інструктори навчають поранених орієнтуватись у просторі, користуватись дошкою Брайля, готувати їжу! І все це на безоплатній основі. Як допомагають ветеранам війни полюбити життя наново - бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко.
Олександр навчається скандинавської ходи. Він нічого не бачить, але вже добре орієнтується у просторі.
- До якої вулиці ми наближаємось. Йдемо до Дюнкерка чи Цісик? - До Цісик.
Він пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення росії. Воював на Миколаївщині, потім на Херсонщині.
Олександр, військовослужбовець:
Ми зайшли в Антонівку, там побули деякий час. Нас змінила друга бригада. І ми поїхали на Донецьк.
На Донеччині Олександр отримав поранення. 4-го січня вранці виводив із поля боя пораненого побратима. Росіяни вдарили по наших захисниках із танку!
Олександр, військовослужбовець:
Прямою наводкою, і перше ж попадання було, на жаль, влучним.
Кілька днів коми, втрата зору. Боєць згадує, коли прийшов до тями, не розумів, як жити далі.
Олександр, військовослужбовець:
Я став до всього байдужим. Те не цікаво, те не цікаво. Я зрозумів, що так не можна. Потрібно щось міняти. А потім осмислив все своє життя, зрозумів, що з цим люди тоже живуть. І живуть не набагато гірше. І в середині я сказав: "Сашо, ти все зможеш! В тебе все вийде!"
Олександр - один із чотирьох бійців, що втратили зір, і тепер проходять програму під назвою "Перезавантаження" на території медичного центру МВС України. Такий проєкт нині є лише у Київській області - поранених навчають пристосовуватися до життя, орієнтуватися у просторі. Інструктори - теж люди, що втратили зір.
Ярослав Плюта, інструктор з орієнтування й мобільності:
Ми прийшли від абсолютного майже 0 і незнання методик пересування в просторі й переміщення. Олександр зараз не на великих дистанціях, але все ж таки більш-менш великих просторах може орієнтується стосовно того, де він знаходиться і де від нього знаходяться об'єкти, звідки він рухається, з пункту А в пункт Б.
Олександр, військовослужбовець:
Було дуже важко в перші дні, як я приїхав, не знаючи, як володіти тростиною. Але завдяки інструкторам маємо те, що маємо.
Реабілітаційна програма "Перезавантаження" триває 21 день. Учасників навчають усього, що знадобиться в житті: рухатися містом, користуватися телефоном, приймати ванну.
Тетяна Костенко, куратор проєкту "Перезавантаження":
Програма працює таким чином, що ми зібрали команду фахівців, які займаються такими напрямками: орієнтування у просторі, соцпобутове орієнтування, психологія, навчання шрифту Брайля, та танцювально-рухова терапія. А також включили побажання хлопців. Тож у нас вийшло ще краще, ніж планували.
Ветерани тут проходять сеанси з психологом, для них влаштовують релаксаційні заняття, прийом соляних ванн і вечірню розважальну програму.
Наталія Медвєдева, практичний психолог:
В мене є методики, які концентрують саме зараз. Що ми можемо. Прийняття цього стану, змиритися і нічого не робити для свого зору, або щось робить і розуміти, що мені потрібен саме зараз ці навички. От зараз вони потрібні. І якщо у світі знайдуть якусь технологію з відновлення зору - класно! То тоді буде по іншому, а поки зараз я це приймаю і цьому вчусь.
Тетяна Костенко, куратор проєкту "Перезавантаження":
Нам важливо психологічно зберегти комфорт хлопців, щоб вони були не відірвані від світу. І ми включали у програму те, що вони можуть перебувати на території зі своїми сім'ями. Це дуже важлива підтримка на цей момент.
А просто зараз - бійців навчають готувати їжу.
Олександр, військовослужбовець:
Ми вже дійшли до капусти. Мабуть, скоро буде борщ. Готували ми з друзями, бо ми тут за ці 21 день стали однією великою родиною. Бутерброди гарячі. Я цього раніше вдома не робив. Та ще й по такому рецепту. Ці заняття дали мені більше впевненості. І я точно знаю, якщо я залишусь сам удома, я точно не буду голодний.
Олександру завтра вже додому. Боєць каже - скучив за рідними. Втім і тут - у реабілітаційному центрі - неабияк сподобалося.
Олександр, військовослужбовець:
Бо дуже здружились з колективом та з інструкторами. Настільки класно, бо кожного дня ти дізнаєшся щось нове і взагалі шокований, що так можна.
Ветерани, що пройшли 21-денну програму, згодом можуть повернутися до реабілітаційного центру, за потреби. Кожен може пройти до трьох курсів відновлення.
Юлія Шведенко, т. в. о начальника МРЦ МВС України:
Результат ми побачили. Вчора відбулась офіційна зустріч з реабілітантами. Ми вислухали їх пропозиції. Вони всі задоволені навчанням. І якщо у відсотковому результаті - 100% успішного результату.
Проєкт реабілітації "Перезавантаження" організатори планують запровадити по всій країні. Аби ветерани, що втратили зір, могли пристосуватися до життя в нових умовах якнайближче до дому.
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