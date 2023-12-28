2023 року Україна має вагомі політичні досягнення на міжнародній арені. Про це зокрема розповідає спікер ВР України Руслан Стефанчук. Незадовго до Нового року ми зустрілися, аби обговорити підсумки 2023. Не оминули увагою і резонансний законопроєкт щодо нових правил мобілізації, поданий Парламенту 25-го грудня. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю зі спікером.

Пане спікере, я вам дуже дякую за те, що погодилися на розмову. Завершується другий воєнний рік. Календарний, звісно - не другий рік війни, а другий воєнний. Наскільки складно працювати зараз, які протягом цього двадцять третього року переважали законопроєкти? На вашу пам'ять, євроінтеграційні, військові? Чого було більше?

Ви самі підкреслили, що оскільки цей рік ознаменовував собою дві основних події, це, звичайно, на жаль, продовження воєнного стану і, на щастя, продовження нашого європейського поступу. Якраз це було дві превалюючих теми, тому що переважною мірою ми якраз працювали над законопроектами, які допомагали перевести економіку України на рейки війни, які б давали можливість по тих чи інших питаннях отримувати необхідне законодавче забезпечення для діяльності наших Збройних Сил України, для оборони. А також ми робили все для того, щоб і соціальна складова - це і питання бюджету, і питання виплат нашим героям... На превеликий жаль, сім'ям загиблих, вони здійснювалися в належному плані. Ну і другий блок, звичайно, це наша євроінтеграційна робота. Ви знаєте, що, як ми і обіцяли, парламент виконав всі необхідні вимоги, які ставились до нас з боку Європейського Союзу. І це було ознаменовано рішенням Європейської Ради. Спочатку Єврокомісія, потім Європарламент і в кінці Європейська Рада, які визнали, що все, що зробив парламент, все, що зробив уряд, зробив Президент України, воно відповідає цим вимогам. І Україна отримала таке бажане. Складно, але отримала таке бажане для України рішення, і відкрили з нами перемовини про повноцінне членство.

Скільки нових завдань поставлять ці перемовини перед парламентом? Чи потрібно ще виконувати якісь умови? Чи потрібно синхронізувати законодавство з європейським? Які взагалі задачі в цьому контексті?

Взагалі ми ставили вже на фінішну пряму. Тому що рішення про відкриття перемовин це рішення, яке, я завжди говорив, в декілька разів сильніше, ніж рішення про статус кандидата. Тому що це вже чітка фінішна пряма, де ти чітко бачиш, що тобі дають завдання по тридцяти п'яти розділах, і ти повинен привести своє законодавство до так званого "Acquis communautaire" - це законодавство Європейського Союзу. Дуже багато чого ми вже зробили. Ми очікуємо цю рамку, що нам потрібно ще зробити. Тому тут буде тридцять п'ять розділів. По тридцяти п'яти розділах - вони будуть згруповані в шість блоків - і по цих блоках ми будемо виконувати завдання. Там дуже багато питань: і питання, пов'язані з верховенством права, і питання, пов'язані з нашим ринком. Тому що це інтеграція в євроринок Європейського Союзу і питання, пов'язані з податковою системою, питання, пов'язані з митної системою, питання, пов'язані з відповідністю медичного законодавства, соціального законодавства - це величезний пласт, але що радує, і особливо хочу підкреслити, дуже багато чого ми вже зробили.

А щодо законопроєкту щодо мобілізації? Чи нас вже засуджують партнери, чи взагалі про це ще невідомо.

Враховуючи те, що законопроєкт тоді тільки надійшов, він зараз дуже ретельно вивчається фракціями, дуже ретельно вивчається в комітеті. Ми просто повинні зрозуміти, що… Я прихильник того, що кожен має робити свою роботу. І коли на ставці, чи коли приходять в парламент військові, говорять, що для того, щоб їм якісно виконати свою роботу, їм потрібно отаке бачення, ми, як парламентарі, повинні сприйняти це. Ми готові дискутувати по деяких питаннях, але вцілому це бачення, яке диктують люди, на яких покладено обов'язок забезпечити нашу перемогу спільну. І тому ми, як парламентарі, дослухаємося дуже до багатьох питань. Звісно, будуть дискусії, тому що деякі питання вже, ви бачите, викликають певний тиск у суспільстві. Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Тільки наш такий загальний підхід, що захист вітчизни - це справа кожного. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І врешті-решт, ми повинні зрозуміти так, це жорсткі заходи. Але повірте мені, що роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо. Тому реально повинна бути чітка, збалансована, правильна політика державна, яка буде стосуватися того, як забезпечити перемогу у цій війні, як відстояти свою незалежність, як відстояти свою державність. І тому для парламенту це є пріоритетом. Але, звичайно, ми будемо прислуховуватися до тієї позиції, яку нам заявили військові - Генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет Міністрів. Тому будуть дискусії, але ми будемо дуже прислухатися до потреб української армії.

На ваш погляд, коли може законопроєкт стати законом приблизно? Я не скажу, що прогноз...

Що це все виписано в регламенті, ми отримали його двадцять п'ятого дванадцятого, не раніше чим через чотирнадцять днів його може взяти до розгляду Комітет Верховної Ради України. Тому ми очікуємо, тому що впродовж цього періоду можуть бути подані альтернативні законопроєкти… Після цього Комітет вивчає. Як тільки Комітет вивчає, він виносить його в залу, і я думаю, що цьому будуть передувати великі дискусії, в першу чергу на рівні Комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними, не політичними, не популістичними, а професійними. Це дуже важливо, що ми повинні зрозуміти, що перед Україною, мабуть, найскладніший виклик за новітню історію. Я дуже б хотів, щоб ми всі дуже добре пам'ятали свою історію, тому що такі ж проблеми були сто років тому. Вісімнадцятий-дев'ятнадцятий рік. Ми дуже добре пам'ятаємо, як пройшло в Україні, коли ми трималися рік. А далі пішли чвари, пішов розбрат, і ми втратили державність. Я дуже не хочу, щоб це сталося цього разу. І тому треба набратися терпіння, і кожен має - ще раз кажу - виконувати свою роботу. Ми всі маємо помагати Збройним силам України. Ми всі повинні допомагати народу України, який демонструє шалений спротив, яким захоплюються в усьому світі. Ми повинні. Ми повинні включити питання інформаційної гігієни, тому що росіяни зараз включилися по повній, вони по кожному питанню будуть намагатися розхитувати українську єдність. Ви ж гляньте! Будь-яке проблемне питання - одразу з'являється безліч роликів, ті кроки, які йдуть зі зрозумілих каналів. І це робота російської федерації проти української єдності. Тому що українська єдність це єдина річ, яку не може побороти російська федерація. І тому вони хочуть зруйнувати це. Ми повинні бути мудрі. Якщо в нас не буде мудрості, ми можемо втратити країну.

З приводу мудрості, і з приводу популізм, про який ви згадали у Верховній Раді. Справа в тім, що незадовго до Різдва якраз був такий випадок з законопроєктом про медичний канабіс, коли одна з політичних фракцій просто заблокувала підписання. І це показує якби трошки більшу картину про те, що насправді, попри те, що депутати голосують, і важливі закони з'являються і приймаються, час від часу депутати, що називається "пазять своє". Наскільки важко з цим працювати?

Ми повинні в принципі визнати одну просту, але чесну річ, що парламент це політичний організм. Безумовно, І політика нікуди не дінеться, як би хто кому не обіцяв. Це право цієї фракції. Вона заблокувала. Але я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цю блокуючу постанову, і законопроєкт буде підписаний, тому що він проголосований в Раді, і тому що я глибоко переконаний: це дуже правильне рішення, тому що цього дуже потребують особи, особливо які повертаються з війни, для того, щоб підтримати їх у цьому напрямку. Але це політичні процеси. Ми до цього ставимося з розумінням.

Якщо говорити про невдачі цього парламентського року, то що б ви до них віднесли?

Знаєте, я думаю, що, мабуть, це загальна українська невдача, що нам ще не вдалося завершити війну, тому що якраз, я думаю, це відчувають всі. Робота будь-якого органу, не обов'язково державного, яка дуже зазнала втрат в зв'язку з цією війною. Це і певні психологічні виснаження, і якісь речі, пов'язані з задоволенням. Це все накопичується, люди шукають винного у цьому. Але ми не повинні забувати одну річ, що винною у цьому є тільки російська федерація і її президент володимир путін. Якщо тільки буде розбрат, цим неодмінно скористається ворог. І це буде шлях наш до поразки.

Моя улюблена тема міжпарламентського співробітництва. Верховна Рада багато зробила протягом цього року для цього. А що саме? Які візити вам запам'яталися і які результати головне вони принесли?

Я почну з того, що я би виокремив сім найважливіших результатів, які, мені здається, вдалося нам. Перше питання це нам вдалося всім разом утримати другий рік поспіль міжнародну коаліцію навколо України. Політично це дуже важливо, тому що два роки підряд утримувати міжнародну увагу навколо України, коли є інші виклики на, зокрема, Ізраїль, зокрема, там якісь заворушення, пов'язані в Латинській Америці чи на Сході. Це теж відволікання уваги. Друге. Нам вдалося другий рік поспіль утримати на високому рівні фінансову і військову підтримку України. Ми тільки нарощуємо її. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що цьому передують дуже складні дипломатичні перемовини. Третє, що дуже важливо, це наш євроінтеграційний напрямок, про який ми говорили. І є результат. Я завжди успіхи суджу по результатах. Третій результат - це відкриття перемовин. Четвертий результат - це наше зближення діяльності з НАТО. Ви знаєте, що ми провели Вільнюський саміт. Зараз ми дуже активно готуємося до саміту, пов'язаного з Вашингтоном. Із цим пов'язаний п'ятий оцей пункт - це наша робота зі Сполученими Штатами Америки. Крім цього, я вважаю, що дуже успішний цей рік був в частині політичної підтримки України. Це формула миру Президента України Володимира Зеленського. Це питання, які пов'язані з кримською платформою, яку ми проводили. Це те, що стосується сьогодення. І сьомий блок це те, що стосується питань, пов'язаних з визнанням Голодомору. Нам вдалося за цих два роки більш ніж вдвічі збільшити кількість парламентів і до дев'яносто, і до дев'яностих роковин цього страх страшної трагедії в Україні. Ми показали, що велика частина цивілізованого світу підтримує Україну.

І ще одне питання тоді в такому разі, ви мене вже вибачте, але і я не можу не запитати знову про законопроєкт про мобілізацію. Зараз це просто у всіх на слуху - один з пунктів пропонованих - це повернення чоловіків з-за кордону. Я думаю, цей пункт якраз викликав найбільший резонанс. А наскільки це взагалі може, Як би це сказати, наскільки це законно? Незаконно?

Знову ж таки я, оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки й так далі, то я чув, про що говорили. А військові - це аргументи, з якими теж треба погодитися, тому що у нас є обов'язок захищати Вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України. І цей обов'язок стосується кожного громадянина України й того громадянина, який залишився в Україні. Не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте, наскільки жорстко там питання було поставлено, що якщо ти не повертаєшся, то взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроєкті, вона набагато м'якше. Але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона має отримати якусь реакцію з боку держави. Тому, мені видається, знову ж таки, це початок дискусії. Я дуже сподіваюсь, що ми вийдемо на правильне рішення. Але ще раз підкреслюю, ви, будь ласка, гляньте, як воює російська федерація проти нас, їхні заходи в рази серйозніші, їхня відповідальність в рази більша. Там стоять черги до військкоматів, тому що на них покладаються величезні адміністративні штрафи. Вони на передовій ставлять "заградотряди", чого ніколи не буде в Україні. Тому цій силі треба теж давати якусь противагу. Я ще раз кажу, я всюди з нашими партнерами говорю, ми не можемо працювати в такій війні, яку нам нав'язує російська федерація, тому що це війна на виснаження. Ми її просто не витримуємо, тому що просто математично кількість російських військових більша, ніж кількість українців. Єдине, що ми маємо їм запропонувати - це технологічну війну. А для цього нам потрібні засоби протиповітряної оборони для того, щоб зберегти на наших громадян, і боєприпаси до них, що дуже важливо, нам потрібна артилерія, нам потрібні дрони, нам потрібні запаси й заряди до цієї зброї. Це те, що потрібно для України. І тільки технологічно ми можемо перемогти у цій війні. Дуже багато чують. Ви бачите, що збільшується кількість, знову ж таки, попри те, що пішло затухання. Але знову питання військової допомоги для України є одним з пріоритетних, тому що ми демонструємо свою якість. Ми показуємо, що двадцять відсотків російського флоту вже не існує. І це при тому, що це зробила країна, яка не має свого флоту, розумієте? І тому ми показуємо ці успіхи. Ми показуємо, що п'ятдесят відсотків території України, яка була окупована, вона деокупована вже. Це успіхи. І я розумію, що вони хотіли б, можливо, бачити якісь більш швидкі успіхи, більш швидкий екшн. Але я їм пояснюю, що війна - це не комп'ютерна гра GTA. Тут не можна нажати на джойстик і виграти війну. Тому що для нас, для українців, життя людини є вищою соціальною цінністю. І тому ми формуємо свою стратегію так, як ми її формуємо. Але ми повинні розуміти, що з того боку йде велика сила. Це велика напасть на Україну, але перемогти її можна технологічно. І саме тому ми на порозі отримання F-16. Саме тому ми на порозі отримання новітнього озброєння. Саме тому ми зараз говоримо про гарантії безпеки для України напередодні Вашингтонського саміту. Саме тому ми кожного дня намагаємося зробити все, щоб Україна зробила цей game changing у війні. Тому що ми вже не один раз доводили: як тільки відбувається game changing, українці йдуть вперед. А коли це затяжна війна на виснаження - це не наш формат. Ми не можемо витримати її по простій математиці. Тому я думаю, що це зрозуміють. І тому ми повинні пропонувати їм зміну якихось правил в Україні, що захист Батьківщини - це справа всіх і кожного.

Пане Руслане, я вам дуже дякую за розмову і за вашу роботу, як завжди говорю. І зичу усіляких там результатів і успіхів для всієї країни наступного року.