Усі ці та інші лоти продають через інтернет, аби зібрати гроші на допомогу бійцям.

Мистецтво для ЗСУ! У Кропивницькому на інтернет-аукціонах художники разом з айтівцями розпродують артоб'єкти. Їх створюють з трофеїв, що їм передають військові. Це тубуси, гільзи та уламки - їх митці перетворюють на справжні витвори мистецтва та креативні елементи декору. Займаються цим вже другий рік. Усі кошти йдуть на закупівлю військового оснащення українським захисникам. Ексклюзивні лоти нового аукціону - у нашому сюжеті.

Вікторія Белінська, художниця проєкту "Мистецька гільдія":

Це наш третій аукціон, і конкретно в цьому аукціоні маю три власні роботи, перша це шведський тубус РПГ. Другий лот - це гільза-вишиванка. І третій лот, він не зв'язаний з трофеями, але це теж така символічна робота, яка називається "Журавлі-додому".

Ці та ще з десяток ексклюзивних лотів для нового аукціону "Мистецької гільдії" створили художники Кропивницького.

Аліна Давиденко-Ліндау, художниця проєкту "Мистецька гільдія":

Наша безтурботна повсякденність є лише завдяки нашим військовим, тому дуже важливо їм дякувати, я хотіла зобразити на цьому тубусі символічно соняшник, який росте з ворога, і відобразила тут вірш, аби підсилити сенс, виразити нашим військовим вдячність.

На артоб'єкти перетворюють тубуси від гранатометів, гільзи від гармат та уламки ворожих трофеїв. Їх митцям та айтівцям, що й створили волонтерський проєкт "Мистецька гільдія", передають військові.

Катерина Куріпка, співорганізаторка проєкту "Мистецька гільдія":

Цей тубус виконала Пономарьова Анна, на ньому зображені українські котики, він приїхав до нас з Херсонщини.

Дмитро Калюжний, співорганізатор проєкту "Мистецька гільдія":

Як правило, це тубуси, були також гільзи від "Гіацинта", он стоїть, є також натівські зразки, ото АТ-4 стоїть. Це Херсонський напрямок, був віджатий у бою у росіян, і їм повернутий у своїй формі, це АТ-4, це його застосували при розгромі якогось укріпрайону.

Усі ці та інші лоти продають через інтернет, аби зібрати гроші на допомогу бійцям.

Аліса Ширшова, фотографиня проєкту "Мистецька гільдія":

Я фотографую кожен лот для того, щоб краще його продемонструвати публіці, не просто знятий на телефон, гарна картинка, гарна обстановка, всі ці лоти викладаються на сайт.

Кошти від аукціону підуть на квадрокоптери, дрони-камікадзе та тепловізори українським захисникам на Куп'янському та Херсонському напрямках.