Врятувати харківські театри - закликають режисери й актори. В обласному бюджеті на наступний рік - витрати на культуру скоротили вдвічі. Натомість обіцяють відкрити сцени харківської мельпомени для глядачів. До цього часу в Харкові через загрозу обстрілів заборонено грати спектаклі на сцені. Та навіть якщо театри запрацюють, відтворити повноцінний репертуар і заробити самим через продаж квитків - не вдасться. Тож може постати питання так званої оптимізації - точніше, закриття частини театрів.

У новому бюджеті на 2024-й рік видатки на культуру - скоротили вдвічі.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Цього року ми передбачили на цей напрямок близько 50 млн, тобто на 50% менше. Звичайно, ми маємо думати щодо там і можливої оптимізації, можливо, перегляду там роботи цих закладів та установ.

Про це співробітники театрів дізналися з новин. Кажуть - вони й зараз виживають. Скорочувати далі нема куди.

Ольга Дорофеєва, завідувачка літературно-драматичної частини Харківського театру ляльок:

В Харківському театрі ляльок найнижчі зарплати. Ми начебто зберегли більше людей, і через це пропорційно у нас менші зарплати. Якщо вони будуть скорочені, то я буду отримувати наступного року в місяць 2 з чимось тисячі.

Актори й режисери не розуміють такого ставлення держави до себе. До третини митців на початку великої війни виїхали за кордон. Кажуть, побачили, як в тій же Польщі цінують рівень українських акторів. Ба більше - поляки створюють резиденції, де допомагають створювати вистави, які потім везуть на деокуповані території.

Ольга Турутя, режисерка Харківського драматичного академічного театру:

Я приїжджаю додому, і бачу, що тут окрім перешкод, окрім бар'єрів, через які я постійно стрибаю всі роки, поки я працюю в театрі, нічого більше немає. Не створено умов для того, щоб я відчувала себе творцем, митцем.

Літературний музей Харкова - у 2022-му відмовився від бюджету розвитку. Наступного року місто виділяє йому коштів поки лише на пів року. Директорка музею каже, можна не створювати нові виставки й проєкти. Але ж кошти потрібні на збереження колекції.

Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літмузею:

Музей - це і питання колекції, ми звісно, що найціннішу частину колекції вивезли, у нас залишився відновлювальний фонд, але він є, і ми повинні його зберігати. І ми не можемо відмовитися від охорони.

З квітня в Харкові діє заборона на проведення вистав через загрозу обстрілів. На початку наступного року, кажуть чиновники, театрам можуть дозволити відкритися.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Ми так само на Раді оборони вже розглядали питання попереднє щодо відновлення функціонування наших закладів культури в місті Харкові та області, зараз розробляємо алгоритм безпекових заходів.

Та це театри не врятує - кажуть режисери. На квитках вони не зароблять навіть на оплату комуналки.

Ольга Турутя, режисерка Харківського драматичного академічного театру:

За комуналку в нашому театрі - це просто нереальні суми, ми зараз працюємо, у нас 30% лишилося від всього колективу. Для нас це катастрофічно мало, тому що це 30% взагалі всіх - монтувальників, акторів, костюмерів, цеху і так далі.

Грати деякі вистави - просто неможливо. Актори та працівники сцени роз'їхалися.

Наталія Цимбал, викладачка сценічної мови Харківського національного університету мистецтв:

Хтось за кордон, хтось в інших містах. Молодь просто звільнилася з театру і пішла в інші професії. І я вже не кажу про техперсонал, який потрібен в державних театрах, там елементарні навіть машиністи сцени, які б там ці декорації поставили, це має хтось робити, і людей немає.

Тож співробітники театрів просять врятувати ситуацію. До того ж запит суспільства на культуру під час війни - значно виріс. Люди хочуть вивчити свої традиції. І що співати на Різдво, і як проводжати тих, хто повернувся на щиті. І це все - глядачі можуть брати в театрах і музеях.