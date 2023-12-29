Яким буде 2024 на лінії фронту? Чи готують російські окупанти контрнаступ, які козирі в рукавах мають українці? Яким бачать наступний рік війни західні військові аналітики. Прогнози збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Ці два роки війни довели, що прогнозування - справа невдячна. Українцям неодноразово вдавалося здивувати військових аналітиків - це і відсіч окупантам на Київщині, і наступ на Херсонщині, і успіхи у Чорному морі. Але за ці два роки війни оглядачі більше дізналися про можливості обидвох армій, тож і прогнози складають точніші. Найперше, що цікавить аналітиків - чи вдасться одній зі сторін здійснити потужний наступ.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі 2014-2018 рр.:

За моїми оцінками, росіяни не мають достатньо потенціалу для прориву. Адже ніде не чекають три-чотири танкові дивізії, щоби прорвали лінію фронту, і вони могли блискавично висунутися на Київ чи Харків, чи якісь інші великі міста, в них такого немає. Отже, що вони намагаються зробити - створити враження, що російська перемога - невідворотна, і вони сподіваються, що Захід перестане надавати допомогу, потрібну Україні.

Майкл Кларк, професор оборонних наук, військовий аналітик:

Ані Україна, ані росія не мають достатньо для стратегічного наступу наступного року, і не будуть готовими аж до 2025. Українці можливо зможуть на щось спромогтися протягом 2024, якщо захід готовий забезпечити відповідне постачання, але якщо ні, то українці просто вистоять 2024 рік, тоді як росіяни наростять потенціал. Це буде такий рік застою, без сумніву буде кілька сюрпризів, українці запланували сюрпризи. Я вважаю, що у вас є гарна можливість ізолювати Крим і викликати справжні стратегічні проблеми для путіна в Криму. Це не виграє війну, але буде значним стратегічним бонусом.

Найімовірніше, Україна залишатиметься в обороні більшу частину наступного року. Насамперед через брак боєприпасів. Їх вже доводиться економити. Ані Україна, ані росія поки що не можуть забезпечити свої потреби за рахунок внутрішнього виробництва. Тож доводиться покладатися на допомогу партнерів. І москва в цьому плані виявилася спритнішою.

Майкл Кларк, професор оборонних наук, військовий аналітик:

Поки ми в Європі обіцяємо один мільйон боєприпасів стандарту НАТО 155 мм, ми доправили всього 300 тисяч, тим часом росіяни отримали мільйон боєприпасів 152 мм за три місяці від Північної Кореї, також вони їх отримують від Ірану, так само як і багато тисяч дронів "Шахедів". Українці можуть перевершити росіян на будь-якому фронті: людина на людину, машина на машину, але вони не можуть перевершити їх в артилерії, якщо не матимуть боєприпасів, це найбільша проблема на цей момент. Тим паче, що частина американських боєприпасів, які передбачалися для України зараз йдуть в Ізраїль.

Іще одне важливе питання наступного року - людський ресурс. росія кидає солдатів в м'ясорубку війни, тож рано чи пізно кремлю таки доведеться оголосити нову хвилю мобілізації. Київ у 2024-му теж гостро відчуватиме нестачу вояків, попереджають аналітики.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі 2014-2018 рр.:

Україна має достатньо людей - чоловіків і жінок військового віку, які можуть воювати. Але вона не має доброї системи для того, щоби максимально використати доступний людський ресурс.

Шон Белл, військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці:

Зараз путін не хоче оголошувати мобілізацію, бо це не сприйметься добре росіянами, але щойно вибори пройдуть, весною нічого не заважає путіну оголосити про нову хвилю, і він може не пів мільйона мобілізувати, як збирається Україна, а півтора. Коли доходить до гри "Хто кого?", росія завжди виграватиме кількістю солдатів, яких кидатиме як гарматне м'ясо.

Цієї зими експерти не очікують особливих змін лінії фронту на землі. Основна увага буде на небо. Росія продовжуватиме ракетний терор та сподіватиметься знищити енергетичну інфраструктуру в найхолодніший період. Щоправда, Київ значно краще підготовлений до цього. Бо з допомогою партнерів збудував кількарівневий захист ППО. Наступний рік може стати поворотним моментом в цій війні - погоджуються аналітики. А визначальним чинником стануть не стільки події на передовій, скільки - на міжнародній арені.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі 2014-2018 рр.:

Україна відвоювала половину території, яку захопила росія, але не змогла отримати рішучого ефекту, який потрібен, щоби виграти цей конфлікт. І це не провал України, це провал Заходу, що він не надав Україні тих можливостей, які б допомогли виграти війну і я думаю, що наступний рік стане вирішальним.

Майкл Кларк, професор оборонних наук, військовий аналітик:

Майбутнє війни визначиться наступного року. І залежатиме від того, що відбуватиметься у Вашингтоні, у Москві, у Пекіні, в Тегерані, в Брюсселі, в Лондоні, а не від того, що відбуватиметься в Токмаку, Краматорську, Сватовому, Кремінній. Я не кажу, що не варто боротися на передовій, варто, але стратегічний напрямок війни залежить від того, чи захід готовий підтримати діями свої слова за два останні роки чи в нас не вистачить коштів, мужності та бачення, щоби зробити те, що в наших інтересах, і саме на це сподіваються диктатори та гангстери, що вони тільки говорять великі промови, але ніколи не діють.

І якою б не була тактична ситуація на фронті, росія точно вже програла зі стратегічної точки зору, запевняють аналітики. Бо не досягла жодної зі своїх початкових цілей.

Шон Белл військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці:

Давайте ще раз повернемося до того, що росія хотіла досягти цим вторгненням. путін хотів зупинити розширення НАТО, насправді вторгнення в Україну призвело до розширення НАТО, він хотів знову возвеличити росію в економічному плані, але через санкції економіка пішла донизу, мільйон чоловіків покинули країну, бо бояться мобілізації, у них витік мізків, в росії буде 200 тисяч людей без кінцівок, яким треба допомагати, водночас треба відбудовуватися, а по-третє, Міжнародний кримінальний суд видав путіну ордер на арешт, він не може їхати нікуди, це зовсім не знак величі на міжнародній арені.

Шанс, що війна закінчиться у 2024-му залишається, кажуть аналітики. Адже надто багато чинників мають вплив на ситуацію. Але найімовірніше, що українців чекає іще один рік боротьби.