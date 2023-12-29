Львівщину атакували більше 10 "шахедів" - Садовий [ Редагувати ]
У ніч на 29 грудня Львівську область атакували більше десяти безпілотників-камікадзе "шахед". Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину.
Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей.
На місці працюють оперативні служби.
Інформації про жертв немає", - написав Садовий.
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