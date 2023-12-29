Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову - Синєгубов [ Редагувати ]
У ніч на 29 грудня окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Тип озброєння встановлюють експерти. На цю хвилину без постраждалих. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань", - написав очільник області.
Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22, написав мер Харкова Ігор Терехов.
"На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", - написав Терехов.
О 7:02 він додав: "Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти".
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