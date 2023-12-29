По Котонопу вдарили ракетою: пошкоджено багатоквартирний будинок і СТО [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по Конотопу, пошкоджено багатоквартирний будинок і СТО, три людини дістали поранення. Про це повідомила Сумська ОВА.
"Сьогодні рано-вранці російські терористи скоїли черговий злочин проти мирного населення. Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу.
Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.
На місці працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - повідомила Сумська ОВА.
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