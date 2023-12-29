У Києві впали уламки ракети, палає багатоповерхівка та склади (відео) [ Редагувати ]
У Києві впали уламки збитої ракети, палає багатоповерховий будинок. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.", - пише начальник КМВА Сергій Попко.
"У Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці, - пише Віталій Кличко.
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