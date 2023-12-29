У Дніпрі після ракетного удару палає ТРЦ (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетної атаки на Дніпро у кількох районах міста виникли пожежі. Після удару алає один з торговельних центрів міста, повідомляє "Суспільне".
У Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайними маршрутом №11.
по темі
Тоді російська армія поцілила ракетою у багатоповерхівку на житловому масиві "Перемога". Жертвами цього теракту стали майже півсотні мирних жителів міста
У Києві впали уламки збитої ракети. У Подільському районі палає складське приміщення.
Російські війська уніч на 29 грудня завдали масованого удару по Україні, використовуючи "шахеди" та крилаті ракети
Російські війська завдали ракетного удару по Конотопу, пошкоджено багатоквартирний будинок і СТО, три людини дістали поранення. Про це повідомила Сумська ОВА
У ніч на 29 грудня окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов