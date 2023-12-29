В Одесі після прильоту палає багатоповерхівка (відео) [ Редагувати ]
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29 грудня 2023 08:11 У Києві впали уламки ракети, палає багатоповерхівка та склади (відео)
У Києві впали уламки збитої ракети. У Подільському районі палає складське приміщення.
28 грудня 2023 23:55 В Одесі палає багатоповерхівка після прильоту "шахеда" (відео)
В Одесі палає багатоповерхівка після прильоту ворожого "шахеда"
16 грудня 2023 15:21 Одеський художній музей відкриває двері після ракетної атаки рф
Будівля - частково пошкоджена, експонати - у пилу. Постраждало відразу кілька виставок. Після відновлення, музей відкриває свої двері. Скільки тривали роботи, що вдалось відремонтувати?
14 грудня 2023 18:35 Основним напрямком удару дронів-камікадзе була Одещина: які наслідки
Детальніше про наслідки чергової російської атаки - в репортажі Андрія Анастасова.
29 грудня 2023 08:24 У Дніпрі після ракетного удару палає ТРЦ (відео)
Внаслідок ракетної атаки на Дніпро у кількох районах міста виникли пожежі. Після удару алає один з торговельних центрів міста, повідомляє "Суспільне"