У Києві вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки.

Наразі 5 постраждалих у столиці, пише мер. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох - у Шевченківському.

В Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів, повідомлляє КМВА.

У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів.

В Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.