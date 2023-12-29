У Києві вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська" - Кличко [ Редагувати ]
У Києві вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки.
Наразі 5 постраждалих у столиці, пише мер. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох - у Шевченківському.
В Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів, повідомлляє КМВА.
У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів.
В Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.
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