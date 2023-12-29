У Львові ракета влучила у житловий будинок, є жертви. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.

В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - повідомив Козицький.

Попередня інформація про влучання у житловий будинок та загорання одного із львівських ліцеїв, пише мер Львова Андрій Садовий.

"Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", - додав Козицький і виклав відео.