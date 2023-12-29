У Львові ракета влучила в житловий будинок, є жертви (фото, відео) [ Редагувати ]
У Львові ракета влучила у житловий будинок, є жертви. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.
В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - повідомив Козицький.
Попередня інформація про влучання у житловий будинок та загорання одного із львівських ліцеїв, пише мер Львова Андрій Садовий.
"Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", - додав Козицький і виклав відео.
по темі
У Києві впали уламки збитої ракети. У Подільському районі палає складське приміщення.
У Києві з-під завалів дістали тіла двох загиблих, кількох людей шукають, загальна кількість постраждалих у столиці зросла до 18. Про це повідомив мер Віталій Кличко
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло щонайменше двоє людей, 15 отримали поранення, зокрема двоє дітей. Про це повідомив голва Одеської ОВА Олег Кіпер
Під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі орієнтовно перебуває троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко
У Дніпрі є постраждалі та загиблі внаслідок ракетної атаки. Про це повідомив мер Борис Філатов