У Дніпрі є постраждалі та загиблі внаслідок ракетної атаки. Про це повідомив мер Борис Філатов.

"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.

Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", - пише мер.

Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули, повідомляє ОВА.

У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо. Немає прощення російським виродкам.

У Дніпрі через ракетний удар пошкоджено пологовий будинок, повідомляє "Суспільне". За інформацією медзакладу, в будівлі медзакладу вибиті вікна. Тим часом мережею ширяться кадри.