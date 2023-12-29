У Києві під завалами складу перебувають троє людей - Кличко (відео) [ Редагувати ]
Під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі орієнтовно перебуває троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.
Наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них- у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику. Поліція виклала фото.
У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомляє КМВА.
УСвятошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.
В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6-ть постраждалих.
Також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі.
У Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку без займання. Інформація щодо потерпілих з`ясовується, повідомляє КМВА.
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