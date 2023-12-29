Під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі орієнтовно перебуває троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них- у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику. Поліція виклала фото.

У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомляє КМВА.

УСвятошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.

В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6-ть постраждалих.

Також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі.

У Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку без займання. Інформація щодо потерпілих з`ясовується, повідомляє КМВА.