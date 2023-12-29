По Харкову завдали понал 20 ударів, 1 людина загинула, 11 поранені - ОВА [ Редагувати ]
Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо - ракетами С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.
У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети.
Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок ударів 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", - написав очільник області.
Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, обстріли тривали з 05:00 до 08:00, зафіксовано 22 прильоти по різних районах.
Були пошкоджені цивільні об’єкти: лікарня, поліклініка, школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" та виробничі підприємства Харкова. Працівники ДСНС продовжують розбирати завали», - повідомив мер.
За словами міського голови, також внаслідок обстрілів виникли певні проблеми з подачею електрики для громадського транспорту. Станом на зараз електропостачання відновлено, і транспорт курсує за розкладом.
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