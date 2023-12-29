Внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло щонайменше двоє людей, 15 отримали поранення, зокрема двоє дітей. Про це повідомив голва Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.

Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.

На місці працюють всі відповідні служби.

Щодо нічної атаки ударними безпілотниками. В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.

А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 "шахедів" знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Кіпер.