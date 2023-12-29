У Києві з-під завалів дістали тіло одного загиблого, кількох людей шукають, загальна кількість постраждалих у столиці зросла до 21. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики.

Внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи), повідомив мер. Сталися поодинокі загоряння на даху. Екстрені служби працюють на місці.

А з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі рятувальники звільнили ще одну потерпілу.

Водночас рух поїздів усіма лініями метро відновлено. Постраждала станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень.

Загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано одного загиблого та 21 постраждалого, повідомляє КМВА. Пораненим надається медична допомога.