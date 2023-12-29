У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки двоє загиблих, 10 поранених (відео) [ Редагувати ]
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки одна людина загинула та 10 постраждалих. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими рф нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю.
Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.
На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо - 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди. На місцях працюють оперативні служби.
Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі. Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється", - повідомляє Запорізька ОВА.
Кількість жертв ранкової ракетної атаки зросла до двох, пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
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