У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки одна людина загинула та 10 постраждалих. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими рф нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю.

Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо - 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди. На місцях працюють оперативні служби.

Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі. Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється", - повідомляє Запорізька ОВА.

Кількість жертв ранкової ракетної атаки зросла до двох, пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.