Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.

"Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. Загалом - 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області біля 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА", - написав Залужний.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено: