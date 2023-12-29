Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Київська область: Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Дніпропетровська область: Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено. Одеська область: У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж. Харківська область: Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

В Укренерго повідомляють, що під час масованої ракетної атаки, була пошкоджена високовольтна повітряна лінія 330 кВ в центральному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Після закінчення повітряної тривоги розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Через негоду залишаються знеструмленими більше доби 12 населених пунктів в 2 областях.

Як заявляють експерти, що слабким місцем української енергетики є підстанції, які не повною мірою відремонтували до опалювального сезону. І щойно в Україну прийдуть сильні затяжні морози, коли зросте споживання електроенергії, однозначно почнуться віялові відключення електроенергії.