Через ракетний обстріл у чотирьох областях є відключення світла [ Редагувати ]
Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики.
- Київська область: Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.
- Дніпропетровська область: Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.
- Одеська область: У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.
- Харківська область: Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.
В Укренерго повідомляють, що під час масованої ракетної атаки, була пошкоджена високовольтна повітряна лінія 330 кВ в центральному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Після закінчення повітряної тривоги розпочато аварійно-відновлювальні роботи.
Через негоду залишаються знеструмленими більше доби 12 населених пунктів в 2 областях.
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