Протягом останньої доби, 28 грудня, українські військові успішно знищили 76 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку. Внаслідок цього операційного успіху, втрати терористів становлять 442 особи. Інформацію про це надала пресслужба об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби терористи:

завдали 10 авіаударів;

провели 36 бойових зіткнень;

здійснили 1159 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Військові відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

Військові відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення на фронті

Втрати ворога склали 442 особи, а техніки 76 одиниць. Зокрема:

8 танків;

9 ББМ;

15 артсистем;

2 РСЗВ;

1 засіб ППО;

26 БпЛА;

12 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки.

Знищено 2 склади боєприпасів.

Нагадаємо, до Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.