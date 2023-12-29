У пʼятницю, 29 грудня, після ракетної атаки в Україні втрати складають понад 10 осіб, а також є повідомлення про десятки поранених. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

За даними МВС, внаслідок масованої атаки в Україні загинули 12 осіб. Проте Київська міська військова адміністрація пізніше уточнила дані про жертв - загинула одна особа, а не дві. В Одесі також повідомили про три жертви, а не дві.

Дані про постраждалих по регіонах:

Київ: 1 жертва, 18 травмованих;

Львів: 1 людина загинула, 9 поранених;

Дніпропетровська область: загинуло 5, травмовано 15 осіб;

Одеса: 3 жертви, 15 поранено;

Харківська область: 1 загиблий, 8 поранених;

Запорізька область: 1 людина загинула, 10 поранено.

Загалом внаслідок ракетних та дронових атак в Україні отримали поранення понад 70 осіб.

Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.