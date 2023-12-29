З 1 січня 2024 року виплати на дітей у Польщі, які також отримують і українські громадяни, збільшаться. Грошова допомога підніметься з 500 злотих до 800 злотих на місяць (відповідно 4864 грн та 7782 грн). Про це повідомляє ukrayina.pl.

Важливо відзначити, що не всі батьки дітей матимуть можливість отримати ці підвищені виплати. Грошову допомогу "500+" у Польщі виплачують як полякам, так і іноземцям, які легально перебувають на території країни з неповнолітніми дітьми. Батьки отримують щомісяця по 500 злотих на кожну дитину до її повноліття. У наступному році ця допомога автоматично зросте до 800 злотих.

Але дофінансування від держави сім'ї не отримають у деяких випадках, якщо:

батьки отримують подібну допомогу в іншій країні;

дитина навчається у військовому училищі чи закладі, де є повне забезпечення;

дитина перебуває у виховному закладі або в прийомній сім’ї;

дитині ще немає 18 років, але вона вступила у шлюб,

дитина є неповнолітньою, але має власну дитину й отримує на неї цю допомогу;

батьки не подали вчасно заяву на призначення допомоги "800+".

Батькам, які вже отримують виплати на дітей, не треба подавати іншу заяву. За інформацією Управління соціального страхування ZUS, підвищення має відбутися автоматично, хоча кошти можуть надійти на рахунок не раніше лютого 2024 року.

Але заяву треба буде подавати на новий пільговий період, який діятиме з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Прийом заявок розпочнеться 1 лютого 2024 року.

Заяви подають лише онлайн. Можна скористатися одним зі способів:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ZUS (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

Гроші надійдуть на польський банківський рахунок, який буде вказано в заяві до ZUS.

Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.