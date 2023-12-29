Атака на Запоріжжя: під завалами може бути ще одна людина [ Редагувати ]
У пʼятницю, 29 грудня, окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Внаслідок ракетної атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару по Запоріжжю.
За попередньої інформацією під завалами може бути ще одна людина. Наразі відомо про 4 загиблих та більше 10 постраждалих.
Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.
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