Під ранок пʼятниці, 29 грудня, окупанти атакували Україну ракетами. Київ не став виключенням. Внаслідок атаки росіян є пошкодження будівель та жертви. Мер міста Віталій Кличко оновив інформацію, яка відомо на даний час.

28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом - медики надали допомогу на місці.

Пізніше він додав:

З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.

Станом на 13:07 він додав, що кількість загиблих зросла:

Вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення.

Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих.

Водночас рух поїздів усіма лініями метро відновлено. Постраждала станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень.

У Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку без займання. Інформація щодо потерпілих з`ясовується, повідомляє КМВА.

У Подільському районі горів склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється.