Впродовж 2023 року сили угрупувань військ Північної операційної зони продовжували проведення стабілізаційної операції у визначених районах, чим забезпечили стабільність та контрольованість обстановки.

Ми системно аналізуємо ситуацію та вживаємо заходів для реагування на поточні та прогнозовані виклики. У співпраці з Повітряними силами ЗСУ забезпечується прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від можливих авіаційних та ракетних ударів противника. Ми також проводимо модернізацію військ, переозброюючи їх на більш сучасні іноземні зразки, зокрема в секторі протиповітряної оборони. В прикордонних районах удосконалються тривалі фортифікаційні споруди та нарощується системамінно-вибухових та інших загороджень у тактично-оперативній глибині.

У той же час росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Військові підрозділи противника здійснюють розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотні літальні апарати-камікадзе, наносять ракетні удари балістичними та керованими ракетами. Крім військових об'єктів, росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами.

Не зважаючи на інтенсивні переміщення частин та підрозділів ворога по території білорусі та західних областей рф у першому півріччі, постійний моніторинг активності противника показує, що на цей момент немає ознак формування ударних угруповань військ.

Понад півмільйона протитанкових мін

В рамках проведення стабілізаційної операції було здійснено інженерне обладнання рубежів оборони, що включає фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. На даний момент тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень.

З початку червня 2022 року і дотепер на основних напрямках можливого наступу противника було встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін.Створені протитанкові мінні поля, групи протитанкових мін. Встановленікомплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші. Щільність мінно-вибухових загороджень у з Північній операційній зоні збільшено у 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги.

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача продовжуються роботи над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії за активної участі місцевих органів влади.

Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік.

Також організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями з питань захисту об'єктів критичної інфраструктури шляхом встановлення додаткових фортифікаційних споруд та обладнання і збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Прогрес у переозброєнні

Кількість західного озброєння, яке отримали та освоїли українські захисники, значно зросла. І якщо на початку повномасштабного вторгнення йшлося в основному про засоби оборонного бою, то зараз загальна картина в номенклатурі воєнно-технічної допомоги змінилася кардинально. Це озброєння суттєво змінило ситуацію на фронті на користь України, надаючи Збройним Силам України нові можливості та переваги у боротьбі з агресором.

У рамках допомоги від західних партнерів до ЗСУ надійшло різноманітне озброєння та військова техніка. Зокрема, отримано протитанкові комплекси "Javelin" та NLAW, артилерійські системи, а також зенітно-ракетні комплекси "Stinger". Це дозволяє українським військовим більш ефективно протистояти бронетехніці та авіації противника.

Нове озброєння відіграє важливу роль у створенні ефективної оборони та забезпеченні високого рівня мобільності та адаптивності Сил оборони. Отримані зразки озброєння і техніки покращили оборонні можливості та забезпечили ефективнішу протиповітряну оборону.

Нова техніка дозволила підтримувати та удосконалювати систему протиповітряної оборони, забезпечуючи прикриття пунктів управління, районів базування високоточної зброї, вогневих підрозділів артилерії та об’єктів критичної інфраструктури. Це включає в себе різні типи протиповітряних систем, такі як зенітно-ракетні комплекси "GEPARD", "AVENGER", мобільні зенітно-кулеметні установки MK "VICTOR" а також ПЗРК "Stinger".

Освоєння західних систем протиповітряної та протиракетної оборони в Україні є важливим етапом у підвищенні ефективності системи протиповітряної оборони країни. Інтеграція цієї систем в загальну структуру НАТО дозволить створити єдину та сумісну систему, забезпечуючи високий рівень безпеки та обороноздатності.

Отримані зразки озброєння значно підвищили вогневі, маневрені та розвідувальні можливості підрозділів протиповітряної оборони як в денний час, так і в темну пору доби. Це зробило використання ворогом авіаційних засобів ураження неможливим, а терористичні удари з застосуванням ракет та безпілотних ударних апаратів не ефективними завдяки високому рівню підготовки особового складу Повітряних сил та підрозділів протиповітряної оборони всіх складових частин Сил оборони.

Для ураження піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту були отримані 12,7 мм кулемети "BROWNING M2" та інші види озброєння. Це дозволило ЗСУ покращити свої можливості у веденні ефективних операцій та відповідати на загрози з боку противника.

Отримані 82 мм та 120 мм міномети іноземного виробництва надають Збройним силам України ефективні засоби для знищення живої сили противника в укриттях, окопах, а також для руйнування фортифікаційних споруд. Це дозволяє виконувати завдання ведення успішних операцій та забезпечувати безпеку важливих об'єктів.

Щодо логістичного забезпечення, отримані спеціальні броньовані автомобілі, такі як "FORD ROSHEL SENATOR", спеціальні броньовані машини, наприклад, "DAEWOO", "HMMWV", і вантажні автомобілі, такі як "MERCEDES", "DAFF", "МAN", "PEUGEOT", "IVECO", надають ЗСУ можливості для транспортування військового персоналу, обладнання та матеріальних ресурсів. Це покращує мобільність та здатність реагування на змінні умови бойових дій.

Надання партнерами артилерійських систем, таких як 155-мм самохідні гаубиці "Цезар", "Краб", причіпні 155-мм гаубиці M777, FH-70, 105-мм гаубиці L119, є важливим кроком у покращенні вогневих можливостей та стратегічної ефективності українських військ.

Ці артилерійські системи, оснащені високоточними боєприпасами, не тільки підвищують вогневі можливості, але й дозволяють українським силам вести точний вогонь на великі відстані від переднього краю. Здатність використовувати іноземні гармати та гаубиці допомагає розширити арсенал та підвищити дальність ураження ворожих цілей, забезпечуючи високу ефективність вогневої підтримки.

Північний кордон

Протягом першого півріччя цього року постійно надходила інформація про масштаби підготовки мобілізованих росіян на території білорусі та їхню подальшу участь у бойових діях на сході України. Усі ці заходи булиспрямовані на тренування та мобілізацію як громадян росії, так і найманців, зокрема представників приватних військових компаній, наприклад, ПВК "Вагнер".

Розташування російських літаків та вертольотів на території Білорусі, а також їхнє залучення до виконання завдань щодо систем ППО свідчать про тісну військову співпрацю між росією та білоруссю в цьому регіоні.

Також країна–агресор постійно залучала збройні сили білорусі та інших країн-сателітів до проведення комплексних навчань в регіоні. Це ще один з важелів, за допомогою якого росія намагалася здійснити тиск на Україну з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Навчання та передача досвіду

Протягом року у Північній операційній зоні, в місцях тимчасового розташування частин та підрозділів було створено умови для проведення постійної бойової підготовки.

Обладнано смуги перешкод та тактичні поля для проведення навчань з бойовою стрільбою. Тут можна проводити як індивідуальну підготовку, так і у складі підрозділів з підтримкою бронетехніки. Також відпрацьовувалися інші елементи бойової підготовки - евакуація пораненого з поля бою, розгортання мінометного підрозділу та підтримки вогнем піхоти у наступі. Також передбачені навчальні місця для обкатки танками, тренінгів з медичної підготовки та мінної безпеки.

Фокус на формуванні та підготовці нових військових частин зумовленийнеобхідністю створення швидкого та ефективного мобілізаційного потенціалу в умовах реальних бойових дій. Інструктори, які мають бойовий досвід, відіграють ключову роль у підготовці особового складу, забезпечуючи супровід під час навчання та передачу власного досвіду.

Особлива увага приділяється засобам повітряного вогневого ураження, зокрема безпілотним літальним апаратам. Практика бойових дій довелаважливість використання передових технологій у веденні бойових операцій. Збільшення кількості та посилення якості підготовки фахівців-операторів БпЛА – єдиний правильний шлях до підвищення ефективності використання цих систем у нанесенні ударів та проведенні розвідки.

Водний простір – під контролем та захистом

Річковий дивізіон, який входить до складу сил і засобів оборони Київщини та міста Києва, відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки на річках та водоймах регіону. Зокрема, катери, які входять до його складу, виконують завдання з патрулювання території, забезпечуючи контроль над річками, зокрема Дніпром, та іншими водоймами в регіоні.

Патрулювання річок та водойм є важливою складовою оборони, оскільки це дозволяє вчасно виявляти та унеможливлювати можливі прояви диверсійно-розвідувальної діяльності противника. Застосування сучасних катерів покращує мобільність та ефективність виконання цих завдань.

Під час масованих ударів безпілотників по Київщині, мобільні вогневі групи Військово-Морських Сил ЗС України успішно здійснили ураження БпЛА типу "Shahed". Це свідчить про високий рівень тренованості та ефективність застосування систем протиповітряної оборони для нейтралізації загрози від засобів повітряного нападу противника.

Протидиверсійна робота

Але актуальною залишається загроза використання противником диверсійно-розвідувальних груп з боку росії по кордону Чернігівської та Сумської областей.

Для надійної та ефективної боротьби з ворожими ДРГ, частини та підрозділиСил оборони, які несуть службу у Північній операційній зоні і утримують ділянку кордону з країною-агресором, створено контрдиверсійні резерви. Вони спільно діють у випадку спроб прориву державного кордону, постійно підтримують високий рівень взаємодії та проводять спільні навчання.

Протидиверсійні резерви застосовують різні тактики дій, які змінюються віповідно до конкретної бойової ситуації, що дозволяє вчасно виявити спроби прориву ворожих сил.

На найбільш загрозливих напрямках впроваджується використання інженерних перешкод, засоби контролю і спостереження за місцевістю тааеророзвідка.